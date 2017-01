Horóscopo para hoy 19 de enero del 2017 Jueves, 19 de enero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries



Serénese y recapacite. Estará muy vulnerable a las críticas de su entorno, tendera a ofenderse por todo.

Amor: Evite las suposiciones negativas en la relación, aténgase solamente a dejar que fluyan los sentimientos de ambos.

Riqueza: Evite generar cambios en su economía, ya que cuenta con la Luna en oposición.

Bienestar: Reorganice su casa o lugar de trabajo, de lo contrario, podría gastar más energías de las necesarias.





Tauro



Período óptimo para que fortalezca la autoestima y refuerce la posición. Intente valorar sus ideales frente a los demás.

Amor: Libere sus emociones. Muestre su amor diciéndole cosas bonitas a su enamorado.

Riqueza: No busque un nuevo trabajo, la jornada lo favorece por completo.

Bienestar: Tendrá demasiadas ganas de salir a tomar algo cuando termine de trabajar. No dude y hágalo.



Géminis



Si se siente desganado en estos días, procure reducir un poco las expectativas y dedique tiempo al descanso.

Amor: Afiance sus vínculos y descarte todo lo negativo que no aporta nada en las relaciones.

Riqueza: Deje de pedir ayuda a sus compañeros sin tener que necesitarla. Haga usted mismo el trabajo.

Bienestar: Si en algún momento pensó en viajar, este será el día para organizarse.





Cáncer





Aprenda que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. Avance con un paso medido en todo momento.

Amor: Tendrá la necesidad de formar una familia o tener otro hijo. No dude y apueste a ello.

Riqueza: Sepa que una etapa está por concluir. Buen momento para cerrar tratos en el ámbito laboral.

Bienestar: Relájese, será una jornada donde le costará pensar con claridad.





Leo



Evite asustarse si la gente no lo comprende. Hoy, será una jornada donde la comunicación no será muy fluida.

Amor: Aplaque su actitud negativa, de lo contrario, se producirán sentimientos fluctuantes en su relación.

Riqueza: Procure tener cuidado en lo que emprende. Etapa de inestabilidad económica.

Bienestar: En la noche, realice una salida rodeado de las personas que quiere.





Virgo



Sepa que deberá concentrase en muy pocas cosas en esta jornada. Su mente necesita relajarse y evadir la confusión.

Amor: Cuídese con esa persona que lo está seduciendo hace días. Respete a su alma gemela.

Riqueza: La proyección social estará en aumento y las reuniones serán un disparador de contactos para su nuevo negocio.

Bienestar: Oiga los consejos que le dan las personas que lo quieren. Pronto su vitalidad aumentará.





Libre



Aprenda que los sueños y las pasiones pueden llegar a hacerse realidad en algún momento de la vida. Todo depende de usted.

Amor: Con la ayuda de la Luna podrá estrechar fuertes lazos emocionales y estar acompañado de sus seres queridos.

Riqueza: Haga contactos. No desaproveche su habilidad y capacidad comercial en este día.

Bienestar: Otorgue ayuda espiritual a aquella persona que ha solicitado su apoyo.





Escorpio





Atravesará unos días en los que la incertidumbre lo paralizará. Elija alguna opción y en todo caso haga cambios sobre la marcha.

Amor: Se sentirá lleno de dulzura y ternura con su pareja. Disfruten de un encuentro íntimo.

Riqueza: No dude y pague sus deudas personales e impuestos pendientes.

Bienestar: Permítase hacer lo que sienta sin tener que pedir permiso a los demás.



Sagitario





Sea más detallista en la forma de encarar sus objetivos, de esta forma, podrá obtener el éxito más rápido.

Amor: Determine sus límites, ya que la persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado.

Riqueza: Comience a relacionarse y haga contacto con gente que lo apoye en sus proyectos.

Bienestar: No se exceda en las comidas, adopte un hábito más saludable.





Capricornio



Haga lo imposible para no angustiarse cuando se equivoca. Sepa que siempre aprendemos y reflexionamos a partir de nuestros errores.

Amor: Será importante que se conecte y comparta más tiempo con su pareja durante el día.

Riqueza: Madure y tómese en serio su economía. Empiece a controlar sus gastos.

Bienestar: Empiece a diferenciar lo que le hace bien de lo que le hace mal en su vida.





Acuario



Durante esta jornada, aproveche su magnetismo y muéstrese ante los demás. Hoy será el centro de atención de todas las miradas.

Amor: Usted y su pareja al fin han encontrado la felicidad y tranquilidad en el amor. Aprovechen.

Riqueza: Sepa que empleando su talento personal podrá imponerse sobre los demás.

Bienestar: Recuerde que reír es lo mejor en la vida. Conéctese con sus emociones más profundas.





Piscis





La vida le facilitará una nueva oportunidad para cambiar el camino que eligió equivocadamente. No renuncie a los sueños.

Amor: Seducirá al sexo opuesto con sólo proponérselo. Compruébelo con esa persona que le gusta.

Riqueza: No es momento para actuar. Podrían surgir inconvenientes, evite hacer negocios.

Bienestar: Aprenda a cuidarse usted solo, así podrá enfrentar cualquier desafío.