"Nisman murió por denunciar a Cristina Elisabet Kirchner"

Miércoles, 18 de enero de 2017

En un encendido discurso, el fiscal de Casación criticó a Fein, apuntó contra Berni, habló de la procuradora Gils Carbó y lanzó: “Los forajidos en su despedida sembraron el Poder Judicial para tener impunidad”





Germán Moldes, fiscal de la Cámara de Casación, pronunció un fuerte discurso en el cierre del acto que se realizó en Plaza de Mayo a dos años de la muerte violenta de Alberto Nisman.



"Nisman murió por denunciar a Cristina Elisabet Fernández viuda de Kirchner. Nisman murió por denunciar a Héctor Timerman y a los 5 grandes del buen humor que le hacen coro", aseguró.





El funcionario judicial recordó que fue la Corte Suprema Justicia la que vinculó la muerte de Nisman con su trabajo cuando se pronunció sobre la discusión sobre el fuero en que debía tramitar el expediente.



Moldes no ahorró críticas para Viviana Fein, la fiscal que instruyó la pesquisa durante un año y 8 meses, y para el ex secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni, a quien vinculó con los "osos, payasos y equilibristas" que "destruyeron la evidencia de la escena del hecho" el domingo 18 de enero de 2015.



"Digo escena del hecho y no del crimen porque las dos causas de Nisman están en el fuero federal y yo sigo siendo el único fiscal; no me hagan calentar y decir cosas que no tengo que decir", aseguró.





Sin nombrarla, el representante del Ministerio Fiscal apuntó también contra la Procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y contra la Agrupación Justicia Legítima. Además tildó de "inmorales" a quienes trataron "por todos los medios" evitar que se abriera la denuncia impulsada por Nisman contra Cristina Kirchner y habló de "los forajidos que en su despedida sembraron el Poder Judicial para tener impunidad". "¡No funcionó muchachos, no funcionó!", aseguró.



"Hay un juez, dos camaristas y un fiscal que eran los 4 jinetes de un apocalipsis fallido. Es algo que se desmoronó cuando pudimos someterlo a la primera prueba de legalidad republicana", reflexionó.





Durante el acto, realizado frente al despacho en el que trabaja el fallecido titular de la UFI-AMIA, se escucharon nuevos pedidos de justicia. Hoy el caso está en la órbita de la Justicia Federal. Sandra Arroyo Salgado, querellante en representación de sus hijas, cree que la Junta Interdisciplinaria de especialistas que se reunirá a partir del 1° de febrero determinará que su ex esposo fue asesinado.