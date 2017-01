Denunció que le robaron y prendieron fuego su casa

Miércoles, 18 de enero de 2017

Se vengaron porque dos menores, de 13 y 15 años, fueron detenidos





Los victimarios se sintieron víctimas y se vengaron. Así de sencillo. Una vecina del barrio Villa Angelelli, de la ciudad de Córdoba, "pagó" caro el haber llamado al 911 para denunciar que le habían robado su casa. La policía detuvo a dos adolescentes de 13 y 15 años y sus amigos, en represalia, prendieron fuego su casa.



Según informó La Voz, el caso sucedió en la noche del lunes cuando los detenidos ingresaron en la vivienda y robaron ropa. Entraron con el ex novio de la hija de la dueña de la casa, que había ido a retirar sus pertenecías. Y como no había nadie, aprovecharon para robar.



Los delincuentes, que ya tenían antecedentes penales, fueron finalmente detenidos y trasladados al Complejo Esperanza, por orden del juez de menores José González del Solar.





La mujer, por su parte, fue a la comisaría a hacer la denuncia. Y los amigos de los detenidos se vengaron de la dueña y prendieron fuego la vivienda. ¿Su pecado? Haber llamado a la policía.





"Tipo 19,20 horas vemos dos personas que se acercan a nosotros. Nos preguntaron si la mujer estaba ahí y yo le dije que no sabía. Dicen: 'Porque tenemos un problema con la vieja, le decimos para que no se meta'", contó un testigo a El Doce.



"No dije más nada por si andaban armados. Al rato cae la hija en un auto y los ve a ellos, que se llevaban las cosas. La chica les grita que dejen todo. Se van caminando los más tranquilo con las cosas y ellos los siguen por atrás en el auto", agregó.



"Llaman al patrullero, se sintieron gritos y dos tiros, no sé si los agarró la Policía. Después de esos tiros, aparecen tres motos, seis 'changos' y le prenden fuego a la casa y se van", concluyó.