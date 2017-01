Se va Melconian del Banco Nación y lo reemplazará Javier González Fraga

Miércoles, 18 de enero de 2017

El Gobierno confirmó la decisión en un comunicado



Se confirmó un nuevo cambio en las filas del gobierno nacional. Luego de la salida de Alfonso Prat-Gay del ministerio de Hacienda y Finanzas, esta vez es el turno de Carlos Melconian, quien dejará el sillón de la presidencia del Banco Nación, según confirmaron a Infobae fuentes cercanas al economista.



El nuevo presidente de la entidad será Javier González Fraga, según informó el Gobierno a través de un comunicado oficial de la Casa Rosada. "El Gobierno agradece a Carlos Melconian por su pasión y su dedicación al frente del Banco Nación, y por haberlo conducido con éxito y profesionalismo", agregó el comunicado, donde no se especifican los motivos de su salida.



La partida se produce cuando el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se encuentra fuera del país en el foro de Davos en busca de inversiones junto a otros tres ministros. Todavía se desconoce si Melconian seguirá teniendo un cargo en el Gobierno.





La noticia sorprendió al mundo financiero, sobre todo porque los rumores de su salida se solían vincular con su llegada al Ministerio de Economía. Durante la campaña presidencial de Cambiemos en 2015, fue uno de los favoritos a ocupar ese puesto.



González Fraga tomará las riendas de la entidad en el segundo año de Mauricio Macri como presidente. Este economista de 68 años se recibió en la Universidad Católica Argentina (UCA) y no es su primera vez en la función pública. Se desempeñó como presidente del Banco Central (BCRA) en 1989 y entre 1990 y 1991, durante la presidencia de Carlos Menem.



Según el comunicado oficial que emitió el gobierno nacional, González Fraga "contribuyó a salir del pico de hiperinflación". Además, posee estudios de posgrado en el London School of Economics y la Universidad de Harvard.