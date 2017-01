Recuperan objetos robados y demoran a un menor

Miércoles, 18 de enero de 2017

El allanamiento se cumplió en horas de la siesta de hoy y tuvo lugar en una vivienda ubicada detrás de la zona del tanque de la Mil Viviendas sobre avenida Paysandú.





En esa vivienda y en poder del chico se encontraron diversos elementos tales como una bicicleta cross, un colchón de agua y una pava de agua, objetos estos que fueron robados el domingo pasado de una local de compraventa junto a gran cantidad de cables, elementos estos que aun no han sido hallados. La denuncia del robo la formuló el propietario del comercio, de apellido Pacini, ante la seccional 15º Urbana, por cuestiones de jurisdicción.



En contacto con los familiares del muchacho aseguraron que “él no robó esos objetos sino que los compró recientemente a un amigo”, aunque no pudieron exhibir la factura de la supuesta operación de compra.