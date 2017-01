Canteros: "Crecer depende de nosotros"

Jueves, 19 de enero de 2017

“Estoy dispuesto a redoblar el trabajo y apoyar el esfuerzo que realizan todos los días nuestros jóvenes empresarios que apuestan por Corrientes", dijo.



El vicegobernador recibió a un grupo de empresarios y emprendedores correntinos en el palacio legislativo, en el marco de los desayunos de trabajo que inició con distintos sectores productivos, económicos y profesionales de la Provincia.

Este encuentro que se celebra en el marco del Diálogo Institucional que se ha instaurado a principio de año, reunió a jóvenes emprendedores y empresarios con el objetivo de establecer líneas de acción comunes con proyección de futuro. "Hemos conversado sobre distintos planes de desarrollo, escuchamos a los empresarios y establecimos una línea de trabajo donde lo público y lo privado van de la mano”, remarcó Gustavo Canteros.

“Buscamos brindar un espacio de encuentro y cooperación con los jóvenes empresarios para reflexionar juntos acerca de los principales desafíos y oportunidades que enfrenta nuestra provincia en materia económica, política y social. Nuestra provincia cuenta con los mecanismos necesarios para fortalecer los distintos sectores productivos. Debemos ajustarlos a las necesidades actuales para hacerlos más eficientes" expresó el vicegobernador.

El desayuno reunió a más de 20 jóvenes con el objetivo de lograr una sinergia entre emprendedores con empresas constituidas hace poco tiempo y las instituciones. En este sentido Gustavo Canteros resaltó que la convocatoria "ha superado ampliamente las expectativas, y eso me reconforta, sin los jóvenes de hoy el progreso de Corrientes no sería posible. Por ello es que iniciamos las conversaciones con un objetivo claro: dotar de protagonismo a los jóvenes empresarios” destacó.

El Vicegobernador fue claro al señalar que Corrientes necesita “la generación de nuevas empresas y la consolidación de las ya existentes, de esta manera, nuevas sociedades se insertan en el tramado empresarial, ofreciendo más servicios y productos, y activando la economía regional”.

“Corrientes debe apuntalar a todas las empresas que hagan un esfuerzo en contratar empleo genuino; para poder trabajar en conjunto pensando en el crecimiento, la producción de trabajo y el cuidado y mejora del empleo de los correntinos que no pueden seguir viendo en el Estado una única fuente de ingresos. Considero que en este sentido, lo público y lo privado deben ir de la mano para lograr los mejores resultados para nuestra provincia" concluyó Canteros.

MUJER EMPRENDEDORA



Analía Tayar, emprendedora textil presente en el encuentro señaló ante los medios de prensa: “me siento sorprendida por la pasión que le puso el vicegobernador Canteros, lo que nos pudo transmitir. A mí en lo personal me conmovió la pasión con la que nos habló, con la que se comprometió a ayudar a los sectores más pequeños”.

En ese mismo sentido agregó: “hoy me voy contenta porque compartimos un espacio con diferentes sectores empresariales que tenemos las mismas problemáticas y en este tipo de reuniones nos sentimos contenidos y reconfortados y vemos que hay muchas puertas abiertas para seguir adelante”.

PRESENTES



Mario Branz (Desarrollo Inmobiliario y Turismo); Rosendo Coimbre; Iván Mahler (Inmobiliaria); Iván Vaccaro; Lorena Rinesi; Julio Gálvez; Eric Karsten (Viviendas de madera); Gerardo Banetto (LX Argentina); Félix Matías Woelflin; Cr. José Miguel Vega (servicios de Internet); Alejandra Gubinelli; Sara Gandini Gubinelli; Daniel Enciso (Avícola Santa Ana); Fabián Heker (Agro Chaco) Miriam Iconicoff; (Gastronomía) Manuel Iglesias; Juan Manzolillo, Analía Tayar.