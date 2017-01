"Avanzamos en el consenso de una agenda común como correntinos"

Miércoles, 18 de enero de 2017

El Presidente de la Cámara de Diputados y su equipo de trabajo multidisciplinario llegó el martes a San Miguel, Loreto y Caá Catí donde se reunió con los jefes comunales y referentes de distintos sectores sociales.





Se avanza, en una mesa de diálogo, con el objetivo de abordar unidos, los problemas más urgentes.









El Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani continúa la ronda de reuniones con intendentes, y referentes de diversas instituciones públicas y privadas a fin de definir juntos, un listado de problemas prioritarios a resolver, en un contexto de “verdadera unión como correntinos”, aprovechando que el actual Gobierno Nacional tiene como bandera la “práctica del federalismo”.

Así lo afirmó en la mañana del martes 17 de enero, ante los intendentes de San Miguel Alicia Beatríz González; de Loreto Sebastián Torales y ya en horas de la tarde ante el jefe comunal de Caá Catí Eduardo Dualibe; encuentros que fueron desarrollados como parte de la agenda correspondiente a la visita institucional que Cassani realiza a diversas localidades con un equipo multidisciplinario conformado por legisladores provinciales, funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial y municipales del movimiento de participación política que preside denominado Encuentro Liberal -ELI-.

Así, en cada lugar, dialoga en forma directa con médicos, docentes, abuelos, jóvenes, bomberos voluntarios, y vecinos en general, que no dudan en hablar de sus sueños y esperanzas; y planificar actividades en forma conjunta.

Fue así, que quedó el desafío de poder festejar el Bicentenario de la localidad de Loreto, con una gran fiesta, que convoque a todos los correntinos; el cual, se realizaría en el mes de septiembre, emulando, lo acontecido el 5 de Julio en la ciudad de Corrientes, con la presencia de los Granaderos a Caballo; proyecto al que el intendente calificó como muy “viable” y sin dudas “altruista”.



San Miguel

En la localidad de San Miguel, todo el equipo de Eli, conducido por Pedro Cassani, fue recibido por la intendente Alicia Beatríz González -y demás funcionarios comunales-, quienes detallaron las gestiones realizadas en pos del bienestar de los sanmigueleños.

En este aspecto, González, remarcó entre los “logros” la apertura de 4 carreras terciarias, y la organización exitosa de festivales y corsos en forma anual. Este año, el denominado Festival Provincial de la Tradición y la Artesanía será el 28 y 29 de enero; y las fiestas de momo en febrero, informó.

Asimismo, resaltó la funcionaria que están realizando obras públicas, como ampliación de la plaza central, y extensión del parque automotor con recursos propios, entre otras acciones detalladas.

Sobre la presencia del titular de Diputados señaló la intendente González ante la prensa que “es bueno que los legisladores y funcionarios provinciales, se acerquen a ver cómo está el pueblo; que muchos otros: tienen muchas falencias; y también muchos logros”, dijo.

En este marco, comentó que está de acuerdo en la fusión de voluntades para prosperar; recordando que justamente con la ayuda del Gobierno Provincial se pudo instalar carreras terciarias en esta localidad. “Nuestro sueño ahora, es poder concretar el Club de Amigos, que sería la Casa de Ancianos. Ya tenemos la escuela taller para personas con capacidades diferentes. Y bueno, si usted me pregunta, yo le diría que ese es un anhelo”, indicó.

Posteriormente, Cassani visitó en San Miguel, la delegación de la Defensoría del Pueblo a cargo de Miguelina González, ámbito donde también tomó contacto con la referente de CARITAS Sonia Rodriguez, quien relató el trabajo que realizan en el Paraje Mbocayá.

Fueron anfitriones de la jornada de trabajo, los dirigentes locales de ELI, Pablo Cáceres y Juliana Barrientos, entre otros.



Loreto

La visita a la localidad de Loreto, incluyó la visita al Balneario local, donde funciona la Colonia de Vacaciones del Club Academia; la presencia en el Hospital de esta localidad, donde fue recibido por la Directora Julia Ortíz; y el Registro Civil; además de la entrevista con el intendente Sebastián Torales.

El grupo de trabajo del Presidente Cassani, fue recibido por el titular de Eli Loreto Celestino “Teté” Ramirez; y el ex intendente “Chino” Chapay, en condición de amigo.



Caá Catí

Entre otras actividades oficiales -y políticas-, el presidente Cassani también se entrevistó con miembros de la Sociedad Rural como Agustín Arreseigor y Sandra Vallejos Cabral; con los Bomberos Voluntarios; y posteriormente recorrió el Hospital San Vicente de Paul.

Acompañaron en esta jornada de trabajo: el Ministro de Justicia Jorge Quintana; el subsecretario de Justicia Gabriel Matta; el diputado Juan José Fernández Affur; la concejal de capital Liliana Gomez; el Defensor del Pueblo Adjunto Carlos Alonso; el Director de Promociones e Inversiones Turísticas Horacio Pozo; Jorge Ruben Sladek Uffelmann, Subinspector General de la Inspección General de Personas Jurídicas; Lucía Centurión, Axel Toffoli, Marcelo Perez Duarte, entre otros funcionarios.