Fuerte respaldo de Macri al jefe del espionaje argentino Martes, 17 de enero de 2017 “Es un cuento que parecía muy atractivo, pero no entiendo donde está el tema”, aseguró



El presidente Mauricio Macri apoyó públicamente al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quien fue vinculado con el escándalo de corrupción brasileño Lava-Jato en una nota publicada por el diario La Nación e impulsada por la diputada Elisa Carrió en la Justicia federal.



"Arribas vendió un departamento y un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante. Cambista que tiene miles de clientes, entre los cuales también estaba Odebrecht. Por eso, el cambista está investigado por haber sido el vehículo para pagos de Odebrecht. Es como cualquiera de los cambistas argentinos en los cuales mucha gente gira plata a través de él", informó el jefe de Estado.



Y continuó: "Arribas va a traer los papeles el día 23 cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento. Y le giró, vía Leonardo Meirelles, ese dinero".





El mandatario aseguró que no entiende cómo se relaciona al jefe de los espías con la empresa constructora vinculada al escándalo de corrupción brasileño y mucho menos a un eventual soborno por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, cuyas obras estuvieron suspendidas hasta finales del año pasado.



"No entiendo cómo se relaciona a Arribas con Odebrecht, ese link todavía no lo entendí. Y mucho menos cómo se relaciona a Arribas con Meirelles y con el soterramiento del Sarmiento, que entre septiembre y el siguiente año la obra estuvo parada. O sea, no hubo tal reactivación de la obra", afirmó el mandatario.





"Es un cuento que parecía muy atractivo pero no entiendo dónde está el tema. No entiendo dónde está el tema en una época del año en la cual todos estos actores están fuera del hábitat porque es época de vacaciones", insistió.



Macri deslizó que la ausencia de varios de los protagonistas de la historia, debido a sus vacaciones, no hizo más que alimentar el "cuento" y que una vez que todos los responsables regresen a sus actividades, se aclarará el tema.



"Cuando vuelva el brasileño, veremos que hay una transacción por la venta de un departamento y que tuvo la coincidencia de ser el mismo cambista que tenía entre sus miles de clientes no sólo al comprador del departamento de Arribas, sino a Odebrecht. Punto", afirmó el presidente argentino.