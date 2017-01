Hallaron muerta a una anciana y buscan a su marido

Martes, 17 de enero de 2017

La semana pasada habían salido juntos desde San Juan a Jesús María. Creen que se perdieron en el camino







El cuerpo de Rosalía Arbo (72), que estaba desaparecida desde la semana pasada junto a su marido, con quien viajaba desde San Juan a Jesús María, fue hallado este lunes 35 kilómetros al norte de la localidad cordobesa de Villa Quilino, en las Salinas Grandes.



Arbo había emprendido el viaje el último jueves junto a su esposo, Ramón DiVirgilio, en un auto Renault 9 patente TGP 757. Al lado de ese vehículo fue hallado su cuerpo cerca del mediodía de ayer. El paradero del hombre todavía es una incógnita. Si bien los investigadores no descartan ninguna posibilidad, hasta el momento la hipótesis más sólida indica que los ancianos se desorientaron en la ruta que debían tomar.



El matrimonio de dirigía a Jesús María para visitar parientes y asistir al Festival de Doma y Folklore que se desarrolla en esa localidad.





El fiscal a cargo del caso, Martín Bertone, estimó que "la mujer aparentemente habría fallecido el jueves a la noche o en la madrugada del viernes". Los resultados periciales confirmarán ese dato y la causa del deceso. "Estuvimos caminando hacia distintas zonas y es muy fácil perderse, es un lugar ubicado en lo que se llama la triple frontera entre Catamarca, La Rioja y Córdoba", comentó el fiscal.



Por su parte, el comisario mayor Félix Quinteros detalló que el hallazgo se produjo "en una zona inhóspita, zona de las salinas". Quinteros indicó que el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y no presentaba signos de violencia. También reveló que en el vehículo había restos de yerba, "un sinónimo que han estado perdidos y sentados tomando sombra".



"Al haber tomado ese camino han estado muy desorientados y llegando a ese punto el vehículo debe haberse quedado sin combustible", consideró, según reprodujo La Voz del Interior.



Uno de los nietos se comunicó por última vez ese mismo jueves a las 19.30, cuando aún transitaban por la ruta 60 en el norte de Córdoba, en la zona de Cruz del Eje, y aseguró que cuando hablaron por teléfono les contaron que se "habían pasado" cuando iban por Cruz del Eje y "no doblaron por la ruta que debían". También se estableció que pidieron ayuda para orientarse en una estación de GNC.



Este martes continuará el operativo para dar con el marido de la señora, en una zona donde las condiciones para trabajar no son las mejores: durante el día las temperaturas superan los 45 grados, no hay cursos de agua cerca y al paisaje desértico se le suman zonas de monte espeso.