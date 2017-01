"Es muy triste lo que está pasando, va a llevar tiempo reconstruir esto"

Martes, 17 de enero de 2017

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile se refirió a los cuantiosos daños que causaron las lluvias





El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, visitó la provincia de Santa Fe, afectada por las inundaciones, y convocó para el jueves próximo a la Comisión de Emergencias para evaluar la delicada situación en toda la zona centro del país.



Un día después de reunirse con el gobernador Lifschitz, el funcionario macrista habló con Radio 2 y resumió el panorama de una manera cruda: "Es muy triste lo que está pasando, va a llevar tiempo reconstruir esto".



"Vengo a poner el cuerpo y a escucharlos", dijo Buryaile, quien convocó a una reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios para estimar el impacto de las inundaciones.







Por la tarde, Buryaile mantuvo una reunión con el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, integrantes de su gabinete y representantes de productores locales.



Buryaile estimó que las perdidas superan los mil millones de dólares solo en las zonas rurales, sin tener en cuenta los daños en cascos urbanos.

"El fondo de emergencia es de hoy de 30 millones de dólares. Es imposible que cualquier fondo que constituyamos cubra (la totalidad)", reconoció. Y dijo que se debe avanzar en "soluciones de fondo".







Sobre las razones que desataron el anegamiento de buena parte de la provincia de Santa Fe, señaló: "De ninguna manera decimos que esto es culpa de la soja, sino del cambio climático y la ausencia de las obras". "Esto pasa porque durante mucho tiempo no hubo obra pública", dijo el ministro.



Durante la reunión, Buryaile anunció que el Gobierno nacional facilitará recursos a la provincia. "No tenemos el número definitivo de productores afectados en la provincia pero sí tenemos la certeza de las medidas que tomaremos", indicó el funcionario. Y añadió: "El gobierno nacional no le va a sacar el cuerpo a la situación, vamos a acompañar al gobierno provincial y a cada uno de los productores".







(Gentileza diario El litoral)



"Pondremos en marcha la prorroga de los impuestos nacionales, los vencimientos bancarios, créditos del Banco Nación y otras medidas que iremos analizando", prometió el ministro.



El titular de Agroindustria viajó acompañado por el secretario de Interior, Sebastián García de Luca, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bererciartúa. Junto a ellos recorrió las zonas afectadas del sur de la provincia, que obligó a la evacuación de unas 500 personas y el corte de rutas.



Por su parte, el gobernador Lifschitz anunció que este lunes firmó "la renovación del decreto anterior de emergencia que incluía 18 de los 19 departamentos" de la provincia, "para acelerar los plazos, para no obligar a los productores a hacer todos los trámites de presentación nuevamente y dilatar los plazos hemos decidido prorrogar el decreto anterior; y se lo entregamos al ministro para que sea ratificado y homologado a nivel nacional".



En tanto, el Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias, dispuso el despliegue de personal militar y el traslado de equipos a Santa Fe para colaborar con las tareas de evacuación y asistencia a la población.



A su vez, el Ministerio de Seguridad desplazó a la zona un equipo integrado por el secretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Emilio Renda, junto a personal de la Dirección Nacional de Respuesta, se indicó oficialmente.



Las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas provocaron el desborde de arroyos y anegamientos en el centro y sur de la provincia.



Muchas localidades de esa zona permanecían inundadas, con gran cantidad de evacuados, cortes de energía eléctrica y caminos rurales intransitables.





El lugar más afectado se encuentra en la comuna de Arroyo Seco, 32 kilómetros al sur de Rosario, sobre la costa oeste del río Paraná, donde personal del Ejército comenzó a transportar en lanchas a personas que quedaron aisladas en zonas donde no se puede acceder por tierra.



Otras cuadrillas fueron desplazadas desde Santo Tomé a la ciudad de Firmat provistas de botes, vehículos unimog y una pick up para reforzar las tareas de control del agua y asistencia de la población local.



También se sumaron efectivos a la ciudad de Santa Fe equipados con una camioneta Ranger, dos camiones y botes con motor fuera de borda.



En la comuna de Ramona, personal de la fuerza trabajaba en el transporte de bolsas de arena para el armado de defensas y en la distribución de raciones de comida y agua potable para los evacuados.



A su vez, el PAMI envió un equipo a la provincia para trabajar de manera coordinada con los jefes comunales con el objeto de hacer un relevamiento exhaustivo de las necesidades de los afiliados en las zonas afectadas.