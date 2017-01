Silbidos y abucheos a Carlos Zannini en un restaurante Martes, 17 de enero de 2017 El ex funcionario del kirchnerismo fue a comer sushi y no pasó inadvertido



El compañero de fórmula de Daniel Scioli en las elecciones presidenciales de 2015 vivió una situación desagradable el último fin de semana, en Pinamar.



De vacaciones en la Costa, el ex secretario Legal y Técnico de Cristina y Néstor Kirchner eligió el restaurante Sushi Club, ubicado en un complejo hotelero frente al mar, para cenar con su familia.









Su ingreso al selecto lugar no pasó inadvertido. Al igual que otros ex funcionarios que estuvieron en la gestión pública durante el kirchnerismo, Zannini sintió en carne propia el malestar y el repudio de los comensales. Pero el hombre de confianza de Cristina Kirchner ni se inmutó: se sentó, comió y se retiró sin responder las muestras de desagrado.





El encargado del restaurante confirmó a Infobae que una familia decidió abandonar el salón antes de terminar la cena. El resto de los presentes se quedaron en el lugar silbando y haciendo ruidos con sus tenedores y cuchillos.



No es la primera vez que "El Chino" -así lo apodan- vive un momento incómodo. El año pasado fue víctima de un escrache cuando viajaba a los Estados Unidos a visitar a su hija, que reside allí. La situación fue tan tensa que el capitán de la aeronave tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Días antes también había pasado una experiencia difícil en el estadio de Boca Juniors, club del cual es simpatizante.