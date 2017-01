¿Cómo nos preparamos para combatir al dengue?

Martes, 17 de enero de 2017

Esta infección está presente en 128 países y pone en riesgo de enfermarse a la mitad de la población del planeta.



Recientemente, en una reunión de expertos en la ciudad de Lyon, Francia se dieron a conocer algunas cifras que da qué pensar respecto al dengue en el mundo. De acuerdo a las cifras presentadas en la "Dengue Voice Initiative 2016", 3900 millones de personas de 128 países, tienen riesgo de padecer dengue por convivir con el mosquito vector.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. Para el organismo internacional el número real de casos es notificado de manera insuficiente y muchos estarían mal clasificados. Una estimación reciente señala que, en el mundo, se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año, de los cuales unas 96 millones se manifiestan clínicamente, desde cuadros leves a graves. En nuestro país, el año pasado tuvimos el brote más grande desde 2009 con más de 70 mil personas afectadas.







Cómo hacerle frente



!El dengue se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti que 'llegó para quedarse'. Hay variables que se pueden controlar y modificar como aquellas relacionadas a evitar la acumulación de agua en recipientes que favorezca el desarrollo de criaderos de mosquitos", indicó A Infobae la doctora Lilián Testón, médica infectóloga, coordinadora del Departamento de Epidemiología de FUNCEI.



Además, estos criaderos también pueden dar origen al nacimiento de mosquitos infectados con el virus del dengue. De acuerdo a la experta, esto es posible debido a que los insectos infectados pueden transmitir el virus por vía transovárica a la próxima generación de Aedes que nacería con la capacidad de transmitir la infección.



Sin embargo, esto es modificable pero requiere del compromiso de todas las personas. A modo de ejempló, Testón señaló la experiencia de Miami, Estados Unidos, que a través de una campaña activa e intensa que incluyó desde asistencia y difusión a la comunidad sobre cómo además de las tareas de fumigación, se pudo controlar el brote.



Una estimación reciente señala que, en el mundo, se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año (Reuters)

Otra herramienta preventiva



Aunque en nuestro, la ANMAT todavía no la ha aprobado para nuestro país, existe una vacuna que puede ser una herramienta más para el control de esta enfermedad. La experta, que también es consultora en Control de Infecciones del Hospital Interzonal de Ezeiza "Dr. Alberto Antranik Eurnekian", recordó que en "13 países de Latinoamérica y el sudeste asiático, está autorizada y disponible la vacuna contra el dengue".



Esta herramienta preventiva, de acuerdo a Testón, surgió como resultado de más de 20 años de investigación de un laboratorio con una amplia experiencia en el desarrollo de vacunas y, además, contó con el aval de sociedades científicas y la propia OMS que recomienda su uso en países donde la prevalencia de la enfermedad es mayor al 70%.



"En nuestro país sería el caso de todas las áreas del norte de la Argentina que limitan con distintas localidades de Paraguay y Brasil que son zonas muy endémicas", agregó.



En 13 países de Latinoamérica y el sudeste asiático, está autorizada y disponible la vacuna contra el dengue

En caso de dengue



Una pregunta frecuente es sobre la existencia de tratamientos contra el dengue y cómo debe manejarse ante la sospecha de un caso. "Desgraciadamente, muchas veces pasa como una enfermedad febril que puede presentar un sarpullido al que hay que estar muy alerta", indicó Testón.



Quienes se ven afectados por esta infección suelen presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular (alrededor o en los ojos) y un importante dolor muscular y de las articulaciones. Ante la aparición de estas manifestaciones resulta clave la consulta con el especialista debido a que, según consignó la infectóloga "hay un momento crítico en la evolución de la enfermedad que es cuando el paciente deja de tener fiebre. En esas 48 horas posteriores pueden surgir las complicaciones o se resuelve la enfermedad".



Para evitar que se presenten dichas complicaciones se suelen indicar dos test muy simples, de laboratorio de rutina como son el hematocrito y el recuento de plaquetas. "Estos dos índices darán la pauta de que el paciente pueda o no estar haciendo un dengue severo", agregó.



La fumigación sigue siendo una de las herramientas preventivas más eficientes, pero no alcanza (shutterstock)

En algunos países de América Central, con una mayor experiencia frente al dengue, las autoridades suelen recurrir a estos métodos de análisis de sangre para poder dividir a aquellos pacientes que presentan plaquetas bajas y tienen posibilidad de desarrollar complicaciones de aquellos que no, que presentan valores normales.



No obstante es importante mantenerse alertas porque puede el dengue puede hacerse presente en todas las áreas del país a excepción del Sur. "Toda Latinoamérica, a excepción del sur del país, Chile y Canadá tiene transmisión del dengue a través del mosquito. Uruguay, como consecuencia de un caso importado llegó a tener 23 casos autóctonos", recordó Testón.



Para la especialista es importante insistir en la incorporación de las medidas de prevención porque "incluso pueden verse afectados quienes viven en departamentos". Por este motivo, sobre finales de 2016 se llevó adelante la campaña '#BastaDeDengue' en redes sociales que reunió a varias figuras del espectáculo, el deporte y el periodismo para divulgar mensajes que estimularan la toma de conciencia sobre el valor de la prevención contra esta enfermedad.



Recomendación por zika



Respecto al zika, vale recordar que se trata de un virus que se conoció a nivel mundial luego de su ingreso a Brasil donde produjo un brote muy importante que luego se diseminó por casi todo el continente americano. "Lo más importante a transmitir respecto a esta infección es que aquellas personas que quieren concebir o las mujeres embarazadas deben extremar los cuidados para evitar las complicaciones de esta enfermedad", destacó Testón.



Por este motivo, para aquellas personas que planean viajar a zonas donde hay circulación del virus, si van con embarazadas o planean concebir, sería conveniente buscar un destino alternativo.