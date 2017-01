Horóscopo para hoy 17 de enero del 2017 Martes, 17 de enero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries



Momento donde podrá soltar ciertas cosas del pasado que lo han tenido atado y escondido durante todo este tiempo.

Amor: Si realmente valora a su pareja, deberá evitar una relación clandestina.

Riqueza: Conserve un buen diálogo con los compañeros laborales y así todo resultará mejor.

Bienestar: Si se siente abrumado, opte por las terapias alternativas para aplacar los miedos y emociones.





Tauro



Por más que no quiera, deberá tomar una determinación un tanto embarazosa. Sea consciente a la hora de decidir, ya que puede perjudicarlo.

Amor: Cuando sea más tolerante con su pareja, ella lo será con usted.

Riqueza: Ante su jefe, demuestre todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran.

Bienestar: Controle un poco las emociones. Mire la vida con sencillez, así podrá disfrutar del momento.



Géminis



En esta jornada, debe olvidarse de sus problemas. Sepa que la alegría se apoderará de su ánimo y se sentirá mucho más vital.

Amor: No descuide a su pareja, ya que es una persona fiel y lo mima todo el tiempo.

Riqueza: Procure perfeccionarse profesionalmente. Asista a ese curso pago que le regaló su empresa.

Bienestar: Realice lo posible por controlar su tendencia al enojo, de lo contrario, podría quedarse solo.





Cáncer



Período donde llegarán esos cambios que estaba esperando hace tiempo en su vida. Lo ayudarán a descubrir qué es lo que quiere.

Amor: Si quiere conseguir que el corazón de su amado lata solo por usted, aumente la pasión en su relación.

Riqueza: Tenga prudencia en los temas económicos por más que la suerte esté de su lado.

Bienestar: El exceso podría provocarle molestias en el cuerpo. Tome conciencia con la alimentación.





Leo



Iniciará el día decidido a concretar un par de objetivos que tenía entre manos. Aproveche las buenas energías de la Luna.

Amor: Charle con su enamorado, así podrán superar los inconvenientes vividos días anteriores.

Riqueza: Administre mejor su dinero, así podrá mantenerse dentro del presupuesto fijado.

Bienestar: Si le cuesta conciliar el sueño, debería relajarse más de lo común.





Virgo





Sepa que no es un día para buscar explicaciones a todas las cosas. Permítase dejarse sorprender por lo inesperado; le irá mucho mejor.

Amor: Transitará un día inestable con su alma gemela. Evite las discusiones.

Riqueza: Con el respaldo de su jefe, podrá cumplir ese proyecto que tenía postergado.

Bienestar: Abandone un poco la obsesión por el trabajo. Si bien le cuesta, dedíquele un tiempo al placer.





Libra





Intente ser prudente para no cometer ninguna equivocación. Pronto verá que su futuro estará más transparente y despejado.

Amor: Haga lo posible para mejorar la relación con ese familiar a pesar de que se encuentren distanciados.

Riqueza: Sepa que en su sector laboral hay mucha envidia. Cuídese de la gente que lo rodea.

Bienestar: Abandone la perfección y el control obsesivo. En estos días, piense en relajarse un poco.





Escorpio





Esté atento, ya que iniciará el día con el pie equivocado. Sería bueno que deje la prisa para otros momento de su vida.

Amor: Si quiere fortalecer esa nueva relación que comenzó, sepa que deberá existir la sinceridad.

Riqueza: Le propondrán un negocio que lo motivará demasiado. No dude y acepte.

Bienestar: Período para que comience a trabajar los puntos oscuros de su personalidad.





Sagitario





Trabaje para buscar el equilibrio en su vida. Primero, determine cuáles son las prioridades y lo más importante para usted.

Amor: No se olvide de las amistades, por mayor que sea el tiempo que le demande su pareja.

Riqueza: Si se encuentra sin trabajo, hoy será un día óptimo para encontrar un empleo.

Bienestar: Circulará un poco indeciso en este día. Sería bueno que se deje llevar por sus deseos.





Capricornio





Utilice este día para relacionarse socialmente. Se mostrará muy receptivo y abierto a la sensibilidad de los demás.

Amor: Distiéndase ya que la relación de pareja está funcionando bastante bien. Disfrute de manera sencilla y plena.

Riqueza: Organice su economía ya que podría existir una posibilidad de iniciar algo nuevo.

Bienestar: Sepa que le será saludable para su cuerpo dedicarse a la práctica de algún deporte que le guste.





Acuario



Debería tomar distancia de las tentaciones que pueden guiarlo por el camino equivocado. Sepa que con su fuerza interna lo superará.

Amor: Por más que haya perdido la ilusión con esa persona que hace poco conoció, no decaiga.

Riqueza: Evite asociarse. Manténgase libre, de lo contrario, podría correr el riesgo de tener pérdidas.

Bienestar: No permita que la envidia de su entorno lo haga sentirse inseguro e incapaz.





Piscis



No permita dejarse vencer por el dolor y la nostalgia que siente en su alma. Antes que nadie, piense usted mismo en su felicidad.

Amor: Después de tanto, podrá entablar una relación amorosa con esa persona como ha soñado hace años.

Riqueza: Cambie la actitud que tiene, de lo contrario, podría llegar a perder su puesto laboral.

Bienestar: Podrá sentirse atraído por el arte y la música. Trate de disfrutarlo de la forma que quiera.