"Quieren instalar una campaña contra el Gobernador" Lunes, 16 de enero de 2017 El Vicegobernador afirmó que “leyendo lo que algún medio publicó en estos días no puedo dejar de señalar que hay un intento de instalar una campaña negativa contra el Gobernador, tanto a nivel nacional como provincial.



Además de ser una actitud cobarde atacar al Gobernador Colombi en su ausencia, creo que se equivocan porque nos encontrarán a todos unidos detrás del Gobernador y defendiendo este proyecto que representa los intereses de la provincia”.



Canteros dijo que “no vamos a entrar en el juego de las campañas negativas, vamos a seguir trabajando con seriedad y compromiso porque aquí lo más importante es mantenernos bien firmes en las políticas de un gobierno que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los correntinos”.



El Vicegobernador señaló que “en lo local no me extraña ver a los mismos de siempre intentando instalar campañas negativas contra el Gobernador Colombi, si esto forma parte de una estrategia de campaña no tengan dudas que recibirán el rechazo de la gente”. “Se equivocan –continuó Canteros- porque la inmensa mayoría de los correntinos, hoy más que nunca, quiere vernos unidos trabajando por el futuro de la provincia. Hay un fuerte respaldo para continuar este proyecto, con todo lo que haya que mejorar, pero de ningún modo volver a la vieja política que en el pasado tanto daño le hizo a la provincia”.