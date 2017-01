Un detenido con carne vacuna que serían de un abigeato

Sábado, 14 de enero de 2017

Efectivos Policiales de la Comisaría de Distrito de Isla Apipe Grande procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad y al secuestro de varios cortes de carne de un animal vacuno que seria producto de un abigeato.





El procedimiento, lo llevaron a cabo en horas de la madrugada de antes de ayer luego de que los policías tomaron conocimiento que supuestamente en un campo ubicado en el Paraje Puente Tala de la Isla Apipe Grande-Ituzaingo Ctes.-; se habría producido un ilícito.



Por tal motivo, los Policías se dirigieron al lugar, donde tras efectuar las primeras averiguaciones, procedieron a realizar un amplio operativo por las cercanías, siendo una zona de frondosos montes.



Es así, que luego de una intensa recorrida, llegaron hasta el puesto propiedad de un hombre de unos 50 años de edad-conocido en la zona-; y quien se encontraba con otro hombre-alias Tuli-; este último al notar la presencia policial, se dio a la fuga ingresando en la espesura del monte, no así el ciudadano de 50 años de edad.



En el lugar, se observaron diferentes cortes carnicol (paleta, costilla) de carne de animal vacuno que estaban colgados y de lo cual el propietario del puesto, no pudo justificar la procedencia de la carne, no contando además con la documentación pertinente (guía o título de propiedad), presumiéndose esto que seria producto de un ilícito.



Ante esta situación, los Policías procedieron-bajo las formalidades legales-; al secuestro preventivo de distintos trozos de carne, lo cual luego de su pesaje arrojo un total de 42 kilogramos, la cal depuse de ser peritada por el Perito Veterinaria, se determino que la carne incautada no es apta para el consumo humano, realizando la incineración de la misma.



Al respecto, la persona aprehendida fue puesta a disposición de la justicia, iniciándose la actuación sumarial correspondiente.