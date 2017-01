La ex esposa de Julio Alak sufrió una brutal entradera Jueves, 12 de enero de 2017 “Por suerte no me mataron”, dijo María Scarpino, fiscal platense. Los delincuentes se llevaron dinero y joyas



María Scarpino, titular de la fiscalía 14 de Delitos Culposos de La Plata, fue víctima de un violento hecho de inseguridad. A plena luz del día, dos delincuentes armados irrumpieron en su propiedad, revisaron cada rincón del lugar y huyeron con dinero, un teléfono celular y joyas.



"Por suerte no me mataron", dijo Scarpino, quien estuvo casada con el ex ministro de Justicia y ex intendente de La Plata, Julio Alak.



El hecho ocurrió cerca del mediodía del miércoles, en la calle 45 entre 19 y 20 en la capital bonaerense. La víctima indicó que los dos hombres aparecieron en la puerta de su domicilio cuando ella conversaba con un técnico para coordinar el arreglo del aire acondicionado de su camioneta.





Uno de ellos la tomó de los pelos y la arrastró varios metros en el piso. "Uno era grandote y ese me agarró a mi. El otro, más flaquito, amenazó a la persona que estaba conmigo. Los dos fuimos encerrados", detalló la funcionaria judicial. "Les pedí que se llevaran todo, pero que no me hicieran nada. No quería ni mirarlos a la cara", recordó en diálogo con El Día.



"Tuve que tomarme un tranquilizante, porque quedé bastante shockeada. Pasé un momento horrible", manifestó tras el episodio. "Por suerte mis hijos se fueron de vacaciones. Están en Cariló y no tuvieron que sufrir nada de esto", agregó.



Si bien Scarpino no cree que se haya tratado de un robo al voleo, la principal hipótesis que manejan los investigadores indica lo contrario.



Aún no se pudo determinar en qué dirección huyeron ni en qué medio se trasladaron los ladrones. Los investigadores entrevistarán a vecinos para sumar datos que les permita dar con la identidad de los sospechosos.



Intervino en el caso la fiscal penal en turno de La Plata, Ana María Medina, aunque es probable que la instrucción recaiga en su colega, Fernando Cartasegna, titular de la UFI de Autores Ignorados.