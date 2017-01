"Chucky, el muñeco maldito" está de regreso

Martes, 10 de enero de 2017

La séptima entrega de la saga tendrá su premier en octubre próximo.

Con seis películas en su haber, y más de treinta años de historia, el muñeco poseído más famoso del cine está de regreso en Cult of Chucky, séptima entrega de la serie, que no se verá en la pantalla grande, sino que irá directamente al Home Video y el On Demand.





La trama se desarrolla después de los hechos acaecidos en la sexta cinta. Confinada en un asilo de enfermos mentales durante los últimos cuatro años, Nica Pierce (Fiona Dourif) está convencida (erróneamente) de que fue ella la que masacró a toda su familia, y no Chucky.



Pero cuando su psiquiatra comienza a usar una nueva herramienta terapéutica para facilitar las sesiones de grupo con sus pacientes -un muñeco extrañamente familiar con una inocente sonrisa en la cara-, una serie de extrañas muertes comienzan a plagar el asilo, y Nica empieza a preguntarse si, al final, no estaba tan loca como pensaba.



Brad Dourif vuelve a poner la voz de Chucky, y su hija Fiona se calza una vez mas el traje de "reina del grito". Además regresan otros nombres conocidos para los seguidores de la saga como Alex Vincent o Jennifer Tilly. Don Mancini, director de las últimas entregas, que también es el responsable del detrás de cámaras. Cabe recordar que el film tendrá su premier en octubre próximo, coincidiendo con la época de Halloween.