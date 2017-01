Echaron a una funcionaria que bailó sobre una mesa en la ex ESMA Martes, 10 de enero de 2017 La Secretaría de Derechos Humanos la despidió por “comportamiento impropio”





Dos videos de apenas tres segundos que se viralizaron en las redes sociales mostraban un festejo de fin de año en oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos, en dependencias de la ex ESMA, que funcionó como centro clandestino de detención en la última dictadura.



En las imágenes, que habrían sido grabadas el 28 de diciembre pasado, puede verse a Karina Núñez, la responsable del área de administración de la Secretaría, subida a una mesa, bailando.



Ante esto, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, le solicitó a la funcionaria en cuestión "la renuncia inmediata" a su cargo por "comportamiento impropio".





En un comunicado, la dependencia que conduce Avruj informó que tras "observar a través de un video difundido en redes sociales a una funcionaria manteniendo un comportamiento impropio de este Espacio de Memoria durante los festejos de fin de año del sector en que se desempeña, el secretario (de Derechos Humanos) Claudio Avruj le solicitó la renuncia inmediata a su cargo, la cual fue presentada en el día de la fecha".



"La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural remarca una vez más que el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex Esma) es un ámbito que, por su trágica y dolorosa historia, debe ser motivo de reflexión y respeto por parte de toda la sociedad, y que en virtud de ello los funcionarios que se desempeñan en el mismo deben guardar, más que nadie, el debido decoro en el ejercicio de sus funciones. Conscientes de esta situación, se adoptó la medida referida", agregó el documento.



Además, desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) se denunció que un responsable del área habría amenazado a empleados de la SDH para que dejaran de divulgar la filmación.