Horóscopo para hoy 5 de enero del 2017 Jueves, 05 de enero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





ARIES



La presencia lunar en su signo, le posibilitará reencontrarse con sus verdaderas necesidades y deseos.



Amor: Si bien no lo cree, la falta de diálogo puede ser motivo de los malos entendidos.

Riqueza: Momento oportuno para conquistar nuevos objetivos relacionados con el ámbito comercial.

Bienestar: No permita que la rutina le empañe la tarde. Descanse todo el día.



TAURO





Período para apostar a la renovación personal y pronto comprobará que puede obtener los frutos deseados.



Amor: Los celos podrían confundirlo. Lo mejor será que reflexione y hable con su pareja.

Riqueza: Instruya su capacidad de negociación y corrija a conciencia los errores que comete.

Bienestar: En caso de que tenga deseos de estudiar algo, no permita que esas ganas se diluyan.



GÉMINIS



Después de tanto podrá descubrir en su interior su propia fuerza, solidez y estructura para hacerle frente a ese problema que lo agobia.



Amor: Alguna persona de su familia está necesitando una palabra de aliento. Escúchelo y bríndesela.

Riqueza: Esta mañana, se agilizarán los movimientos. Aparecerán las condiciones que faltaban para alcanzar su meta.

Bienestar: Mantenga la calma en su hogar y evite ser agresivo con las palabras.



CÁNCER



Procure equilibrar y medir todo lo que vaya a hacer en su vida personal. Desarrolle al máximo su creatividad en el momento justo.



Amor: Trate de no limitar los sentimientos. Anímese a soñar con el amor.

Riqueza: Sea cuidadoso al firmar contratos u otros documentos. No se guíe por las apariencias.

Bienestar: Hágase un tiempo para interpretar los mensajes que le da su inconsciente a través de los sueños.



LEO



No se irrite con su entorno. En esta jornada no contará con toda la energía y paciencia necesarias para lograr los objetivos.



Amor: Deje de obsesionarse por alcanzar el éxito profesional, así podrá descuidar a su enamorado.

Riqueza: Simplifique sus obligaciones cotidianas al máximo. Deje de dar tantas vueltas.

Bienestar: Sepa que la meditación y las actividades solidarias, lo ayudarán a fortalecer su espiritualidad.



VIRGO



Aproveche, ya que serán días donde contará con una poderosa energía. Podrá encarar los cambios que tanto desea realizar en su vida.



Amor: Si necesita romper una relación, hágalo amistosamente sin hostilidad.

Riqueza: Sepa que se podrían producir contratiempos y desengaños en el ambiente laboral.

Bienestar: Destine toda su energía en experiencias ligadas con la creatividad y la libertad.



LIBRA



Hoy, ciertos obstáculos podrían impedirle moverse con libertad y obtener el éxito. Lo más conveniente será pasar unos días y luego actuar.



Amor: Podría tener la necesidad de recibir afecto. De esta forma, se sentirá seguro y querido.

Riqueza: Día favorable para poner en orden la administración de su hogar.

Bienestar: Comprenda que su sensibilidad artística merece que la exprese cuanto antes, empiece hoy.



ESCORPIO



Si intenta reconocer sus limitaciones y empieza a delegar lo que lo agobió, pronto podrá estabilizarse mentalmente.



Amor: Conéctese con sus propios deseos y los de su alma gemela. Aproveche el momento.

Riqueza: Halle ese trabajo que le brinde satisfacciones y dinero. En poco tiempo, se sentirá feliz en él.

Bienestar: Alimente su alma con cosas que lo hagan feliz. Aléjese de las conductas autodestructivas.



SAGITARIO



Al tener Mercurio en esta jornada, este lo ayudará a nivelar sus cambios de humor y de susceptibilidad frente a cada situación.



Amor: Vivirá una etapa de mucho movimiento en la relación, transitará idas y vueltas con su pareja.

Riqueza: Dese un tiempo prudente para analizar esos negocios interesantes que le propusieron hace días.

Bienestar: Etapa donde podrá sentirse exigido por temas laborales, no desespere y tranquilícese.



CAPRICORNIO



Como usted sabe, hace días que no está pasando por un buen momento en su vida. Trate de relajarse y no sentirse mal.



Amor: Entréguese a la pasión y muestre los verdaderos sentimientos hacia su enamorado.

Riqueza: Comience a organizar las obligaciones de forma más práctica con su familia.

Bienestar: Aprenda a disfrutar del presente y no haga planes a largo plazo.



ACUARIO



Durante esta jornada, trate de encontrar la causa de las emociones negativas que lo están persiguiendo a diario.



Amor: El amor le sonreirá mientras que esté siempre dispuesto a abrirle las puertas de su corazón.

Riqueza: Tenga cuidado si tiene que realizar alguna operación inmobiliaria. Puede sufrir engaños.

Bienestar: Sería bueno que planifique un sesión con su masajista para la tarde.



PISCIS



En pocos días se le presentará la posibilidad para tomar ciertas decisiones importantes que pueden cambiar el rumbo a su vida.



Amor: No dude en recurrir a su mejor amigo si no puede resolver ese problema.

Riqueza: Obtendrá una magnífica oportunidad para estabilizarse y madurar en su profesión.

Bienestar: Tenga en cuenta que sus excesivas preocupaciones podrían causarle problemas digestivos.