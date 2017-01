Los salarios de los estatales tuvieron mejoras exponenciales en siete años Domingo, 01 de enero de 2017 Entre 2009 y 2016, los trabajadores que dependen de la administración pública con salarios mayores a $9.000 pasaron de ser sólo 240 a 42 mil.



El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, volvió a insistir que para el Gobierno provincial el sueldo es una inversión porque moviliza a otros sectores de la economía. “La discusión salarial en la provincia es una constante”, remarcó y a modo de balance agregó: “Observando hacia atrás en esta gestión, en todas las circunstancias, se puede ver claramente cómo se resolvieron las cuestiones”.

En ese contexto la cartera a su cargo efectuó un informe comparativo en torno al incremento en la cantidad de trabajadores estatales con salarios mayores a 9 mil pesos entre diciembre de 2009 e igual mes de 2016.

“Cuando llegamos en 2009, poco más de 200 personas en el Estado ganaban más de 9 mil pesos, y la mayoría eran funcionarios; hoy tenemos más de 42 mil agentes que perciben por encima de ese nivel”, destacó el ministro. “El Norte de la gestión en este plano es trabajar en la permanente recuperación salarial. Si bien manifestó que “siempre se quiere que el salario esté más arriba para que haya más actividad”, recalcó que ello depende de los recursos con los que se cuenten y los recursos dependen de la recaudación fiscal.

FOTODESTA7 ASobre el panorama en torno a la discusión salarial en la provincia para 2017, Vaz Torres dijo que “las discusiones por sueldos son una constante que caracteriza a nuestra administración. Cada momento puntual indica una preocupación y observando hacia atrás en esta gestión, en todas las circunstancias, se puede ver claramente cómo se resolvieron las cuestiones”, afirmó.

“Uno de los elementos más destacables es la voluntad de los sectores para poder conversar y ponernos de acuerdo. La voluntad del Gobierno provincial para tratar de lograr esos acuerdos y compromisos que se puedan cumplir en el tiempo”, explicó el ministro de Hacienda y Finanzas.

“No es caprichoso que después del receso de enero y febrero nos sentemos a discutir estas cuestiones porque en esa época ya se cuentan con los presupuestos, comienza el período lectivo y toda la actividad”, dijo el titular de Hacienda y Finanzas.

“Tengo la fe y la esperanza de que vamos a llegar a acuerdos. Imagino un panorama despejado. Lo que el Gobierno provincial pretende es tener una conducta de acuerdos permanente y de acuerdos cumplibles. Con esa actitud vamos a gestionar siempre”, indicó Vaz Torres.



“Estamos preocupados por la situación del empleo, de la actividad económica y del salario. Es nuestra obligación administrar bien los recursos. Los recursos vienen de la presión fiscal y la provincia de Corrientes es la que menos presión fiscal tiene, y también es esta jurisdicción la que menos inversiones nacionales recibió en los últimos 12 años para mejorar la competitividad”, advirtió Vaz Torres.

“Si vuelven a Corrientes las inversiones que nos corresponden, por legítimo derecho, si tenemos empleo adicional, si tenemos actividades económicas, vamos a estar mejor”, señaló el funcionario.

Vaz Torres aseguró que cuando cuentan con los recursos “no los despilfarramos, sino que los colocamos donde los tenemos que colocar que es el salario, la asistencia social, la salud, la educación porque las necesidades son muchas”.



“Lo que hay que hacer para optimizar el gasto es analizar todas las partidas, si es deficiente, si los precios no se disparan por arriba de los presupuestos, que sea competitiva la compulsa entre los oferentes de los diferentes servicios que se les presta al Estado, en salud, seguridad, educación, equipamientos, en obras, entre otros”, explicó el ministro de Hacienda y Finanzas.

En su análisis consideró que “la contención del gasto tiene que ver con controles eficientes de los mecanismos de adquisición del Estado. Este es uno de los temas centrales. El gasto público, de alguna manera hay que considerarlo una inversión en muchos casos”.

“En el caso de Corrientes, el salario es una inversión porque moviliza a otros sectores de la economía. Si la inversión en el salario de los trabajadores del Estado no está garantizada en tiempo y forma, los trabajadores que están en el sector comercial y de servicio FOTODESTA7 Bno la pasan bien, porque ese consumo del trabajador del Estado es el que garantiza la circulación de la actividad económica en el comercio y en los servicios”, dijo Vaz Torres.



Equilibrio

El ministro resaltó que las finanzas provinciales terminan el año ordenadas “como siempre” y ponderó a la administración encabezada por el gobernador Colombi. “Tiene una contemplación muy saludable sobre el interior, el federalismo y las prioridades”, manifestó.

“El Gobernador sabe muy bien dosificar cuáles son las prioridades. Nunca en su administración se gasta más de lo que se tiene, nunca se compromete más de lo que se puede; siempre se cumple con lo comprometido y esto, me parece, es una visión sensata en la administración de los bienes de todos”, dijo Vaz Torres.

“Esta conducción llevó a que la Provincia cierre en equilibrio; que sea previsible y que tenga posibilidades de acceso al crédito para hacer inversiones, que es la etapa que se viene en Corrientes y se notará fundamentalmente en el sector privado”, señaló.

“Porque lo que se busca en la autosustentabilidad del sector público es que el sector privado reaccione generando las fuentes de trabajo y las ofertas de empleo que hacen falta y que lo haga de modo competitivo. Y que nos podamos defender de los ciclos económicos”, expresó el titular de Hacienda y Finanzas.

“En una provincia que tiene alta dependencia de la actividad primaria, cuando fluctúan los mercados externos, las regiones padecen y mucho. Con fondos anticíclicos, que puedan tener un buen mercado de capitales, nos va a permitir también a nosotros poder tener al Estado la sustentabilidad del sector privado con empleo garantizado por mucho tiempo”, indicó.

“Y esto se va a dar con el plan de infraestructura, con el puerto que se construirá, con más ruta, con mayor inversión en infraestructura para garantizar la energía eléctrica y con esos factores nosotros vamos a estar mucho bien”, concluyó Vaz Torres.



