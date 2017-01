Qué dijo Riquelme sobre la ida de Carlos Tevez a China

Sábado, 31 de diciembre de 2016

El ídolo de Boca hizo referencia a la salida del “Apache”. Reiteró su molestia por la ausencia del “Xeneize” en la Copa Libertadores y palpitó su partido despedida





La salida de Carlos Tevez, quien continuará su carrera en el fútbol de China a cambio de una millonaria suma, aún resuena en el Mundo Boca. Los hinchas lamentan la partida del ídolo y, entre ellos, está Juan Román Riquelme. El ex futbolista hizo referencia a la ida de Carlitos y, además, se refirió a la actualidad del "Xeneize".



"Tevez es irremplazable para nuestro fútbol", dijo Román y agregó: "Cada uno decide lo que quiere. Más cuando tenés una edad importante. Si está contento, ojalá disfrute de jugar en China el tiempo que sea".



Riquelme sostuvo que al "Apache" le desea "lo mejor" y, sobre el futuro del equipo sin su máxima figura, señaló: "Como hincha, quiero que Guillermo y Gustavo (Barros Schelotto) puedan armar un gran equipo, jugar bien, que Boca pueda ganar y yo pueda disfrutar como hincha".





En otro plano, Román reiteró su molestia por la ausencia de Boca en la próxima Copa Libertadores: "Soy hincha y los hinchas no estamos contentos. No me conformo con que estamos primeros en el torneo. Estamos molestos".



"Teníamos la posibilidad de jugarla ganando la Copa Argentina y no pudimos. Teníamos mucha ilusión de llegar a la final de la Libertadores y no pudimos. No nos podemos conformar con que terminamos el año punteros, falta mucho", insistió en diálogo con Fox Sports Radio.



Riquelme remarcó que seguirá viendo los partidos del "Xeneize" desde su casa y agradeció a los hinchas por el cariño que le siguen dando. "Boca es mi vida y me dio todo, más de lo que yo merezco", aseguró.



Román palpitó su despedida (NA)

Finalmente, anticipó lo que será su partido despedido en la Bombonera, a fines de 2017: "Voy a prepararlo de la mejor manera. Me da vergüenza, es muy fuerte. No sé si merezco una cosa de esas. Siento que soy un afortunado, el hincha me quiere más de lo que me tendría que querer".



"Yo fui un simple jugador de fútbol, que amaba y ama jugar a la pelota. Soy bostero y jugaba con esa ventaja. En los partidos importantes las cosas me salían bien, tenía mucha suerte", concluyó.