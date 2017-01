El consejo de Ibrahimovic: "Disfruten a Messi mientras juegue"

El sueco llenó de elogios al rosarino, con quien compartió plantel en el Barcelona. “Es como un jugador de Playstation”, dijo





Zlatan Ibrahimovic no pierde oportunidad para hablar maravillas del argentino Lionel Messi, con quien compartió plantel en el Barcelona durante las temporadas 2009-2010 y 2010-2011,



"Creo que Messi es único. No sé si otras jugador podría hacer las cosas que él hace porque él tiene su forma de jugar, su estilo. No creo que sea posible llegar a ser ese tipo de jugador, por eso digo que es único", sostuvo el sueco en una entrevista con el canal ESPN.



El actual delantero del Manchester United de Inglaterra recordó aquellos tiempos que compartió con "La Pulga" en el conjunto catalán: "Tuve la suerte de verlo todos los días y de ver lo que hacía. Es como jugador de Playstation: le das la pelota y pasa a todos los jugadores. Eso es Messi".





Además, Ibrahimovic dejó un consejo para los hinchas de la Selección: "Los argentinos deberían apreciar tener un jugador como él y disfrutarlo mientras juegue".



Finalmente, se aventuró a hablar sobre un posible alejamiento del rosarino del Barcelona y sobre cómo le iría en un nuevo desafío: "Yo viajé y conquisté diferentes países. Él se quedó en un solo lugar por muchos años y lo ha hecho de forma fantástica. Si él puede hacerlo ahí, puede hacerlo en cualquier lado, porque es el tipo de jugador que ama el fútbol".



"Ama el juego tanto que no tendría problemas en jugar como lo hace en Barcelona en cualquier lugar del mundo", finalizó.