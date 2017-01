Aseguran que en un año se anunció el financiamiento de 4 mil viviendas en Corrientes

Domingo, 01 de enero de 2017

El interventor del Invico, Bernardo Rodríguez informó que en lo que va de gestión, el Gobierno de Macri anunció millonarias inversiones en hábitat. El Gobernador entregó 200 unidades habitacionales en Capital, y a principio de diciembre, las primeras 100 soluciones con gas natural en Paso de los Libres.









En 2016 el Gobierno Provincial gestionó el financiamiento de 4 mil casas por parte de Nación. En la última quincena, se entregaron unas 500, según informaron desde el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico).

El jueves el Gobernador Ricardo Colombi encabezó la entrega de llaves de 200 viviendas en Corrientes Capital, en las inmediaciones de avenida Aconcagua, cuyos adjudicatarios habían estirado la espera desde principio de año. Fue uno de los complejos habitacionales más grandes, en medio de una maratón de inauguraciones en distintas localidades.

Los motivos de la demora para el corte de cintas, fue que se entregó el barrio con pavimento. “Fue un hermoso acto, muy emotivo como todas las entregas, pero ésta fue especial primero por las expectativas de las personas adjudicadas y segundo porque entregamos el barrio con pavimento”, dijo ayer el interventor del Invico, Bernardo Rodríguez.

Para el responsable del área explicó que en “un año de Gobierno de Macri hemos logrado el financiamiento para 4 mil viviendas que lo vamos a estar construyendo para mediados del año que viene en toda la provincia, y eso era impensado en el Gobierno anterior”.

“Era una cifra que veíamos solamente en las provincias amigas del Gobierno kirchnerista y en provincias como Córdoba, Santa Fe y Corrientes no existía”, expresó al respecto el funcionario provincial al Matutino de Mega 24.

“Lo mucho que pudimos hacer, lo hicimos con nuestros fondos, es decir, con los fondos del Gobierno Provincial que nos corresponde por ley”, señaló Rodríguez en relación con el gobierno nacional anterior. Esto significa que sólo contaban con la cuota Fonavi para financiar las casas, de acuerdo con lo expresado por el referente del área habitacional.

“Lo peor es que nos culpaban a nosotros. Los referentes del Gobierno nacional como el ex intendente y actual senador ‘Camau’ (Carlos Mauricio) Espínola decían que era falta de gestión nuestra y la verdad es que nunca nos atendían y nos negaban los programas y no podíamos conseguir nada”, expresó el interventor del Invico.

A su vez, Rodríguez informó que en los últimos 15 días se entregaron casi 500 viviendas en Berón de Astrada, en Virasoro, Paso de los Libres, en Esquina y en Capital.

En la semana, Colombi entregó 40 viviendas en Santa Rosa y están en carpeta otras ocho, las cuales ya están adjudicadas. Además, hizo lo propio en Saladas.

Por otra parte, la semana pasada, el Gobernador presentó en Goya el Programa Nacional Hábitat que beneficiará a 1.400 personas. Abarca ocho manzanas en los barrios San Ramón y Sarmiento de esa localidad y consiste en infraestructura que mejorarán la salubridad, comunicación, acceso a los servicios de agua, luz, cloaca y pavimento.

En Esquina el mandatario provincial entregó 50 viviendas, inauguró reformas en una comisaría y firmó un convenio con la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) para la utilización de un colectivo.

Al igual que en Goya, el mandatario provincial presentó en Paso de los Libres el programa nacional para mejorar dos barrios. Estos son La Estación y Santa Bárbara de esa ciudad. Se invertirán más de 100 millones de pesos en soluciones habitacionales, regularizaciones dominiales, redes de agua y cloaca, iluminación, veredas, cordón-cuneta, centros comunitarios, espacios verdes y mobiliario urbano. Beneficiará a 358 familias. En Paso de los Libres, además, el Gobernador entregó las primeras 100 viviendas con gas natural. Estuvo el subsecretario del Interior de la Nación, Juan Carlos Morán.