“Quiero ser el heredero de Colombi, estoy preparado para ser gobernador” Domingo, 01 de enero de 2017 “Soy un hombre de equipo y tengo un proyecto de Gobierno para seguir la línea trazada por Colombi”, expresó.

El vicegobernador realizó un balance del camino que recorrió para llegar al cargo que hoy ocupa. Asegura estar decidido a dar pelea, dentro de Encuentro por Corrientes, para ser el sucesor de Ricardo. No pierde la calma al analizar los posibles escollos a su candidatura.







Gustavo Canteros tiene 57 años. Es abogado y desde 2013 es vicegobernador y compañero de fórmula del gobernador Ricardo Colombi. A los 17 años fue seminarista, hizo la colimba, fue preceptor de una escuela técnica, profesor, sindicalista, protagonista de la Plaza de la Dignidad de 1999. Su honestidad y carisma lo catapultaron a una banca de la Cámara de Diputados provincial. Desde entonces su carrera política ha ido en ascenso y anhela coronar, en 2017, su trayectoria con un viejo sueño: ser gobernador. “Me preparé toda la vida. Quiero ser el heredero de Ricardo Colombi”, lanza sin tapujos.

Distendido en su despacho, en mangas de camisa y sin corbata, Canteros rememora cada uno de los pasos que dio para construirse a sí mismo y ser uno de los potables candidatos a suceder a Colombi, con, tal vez, una ventaja: es uno de los posibles candidatos que posee mayor imagen positiva y no tiene aspectos negativos, según las encuestas.



Termina el año y es tiempo de balances... ¿Cómo analiza la gestión de Gobierno?

Estoy convencido de que al Gobernador y a todos los que integramos este equipo nos hubiese gustado hacer más de lo que hicimos. Hay reclamos que son justos y legítimos, creo que el sector gremial reclama legítimamente un mejor salario, pase a planta, pero también me parece buena la actitud del Gobierno de poder ser medido y dar respuestas en función de lo que tiene. La administración de Colombi ha sido ejemplar en lo que hace a todos los gobernadores, nosotros no tenemos endeudamiento. Vamos a entregar la provincia el año que viene sin deber un peso y con los salarios al día. Desde luego que nos hubiese gustado pagar mejores salarios, pero una paga en función de la previsibilidad, todo se organiza en función de lo que tiene, esta es la realidad de la provincia.



En su análisis... ¿Hay lugar para la crítica?

Muchas, desde luego que sí. Hay cosas para mejorar, muchas pendientes y para mirar hacia adelante. Ojalá que el Gobierno que venga sea portador de la bandera de Colombi. A mí me gustaría ser el heredero de esto.



¿Realmente cree posible ser el candidato de ECO?

Yo estoy preparado, quiero ser gobernador. Lo he venido diciendo en más de una oportunidad. Me preparé toda la vida. Estudié, me capacité, soy un hombre de equipo y me gustaría ser gobernador de Encuentro por Corrientes (ECO). Ojalá haya un gran debate serio, amplio y constructivo en ECO para definir el candidato. Me parece buena y sana la alternancia, que el próximo gobernador sea uno de un signo político contrario al que gobernó todos estos años.



¿Se lo ha planteado a Ricardo Colombi?

No todavía. Pero lo voy a hacer. Nos debemos una conversación profunda con el Gobernador sobre este tema. Espero hacerlo en breve para manifestarle que quiero ser gobernador. Esa es la verdad; vine trabajando para esto. Ojalá se consideren lealtades y protectores. Quiero ser un heredero de lo que él ha hecho y seguir la obra. Mejorar lo que ha hecho y mirar hace adelante. Acá tenemos que pensar en todos, poco importan las diferencias políticas.



¿Cómo es su relación con Colombi?

Excelente. Es institucional, de respeto. Soy un hombre agradecido, ya que él me dio la posibilidad de ser su vicegobernador. A un hombre con visión de futuro, que ha hecho una gran transformación en Corrientes.







¿Han tenido algún tipo de enfrentamiento o discusión por cuestiones de gestión?

Nunca. No se ha enojado conmigo. Sé que hay momentos en los que se molesta, como cualquier persona, pero no conmigo. Lo nuestro es un trato con respeto mutuo. Es un hombre que me dejó hacer durante estos tres años. Soy un hombre de equipo, pertenezco a este Gobierno.



Según las encuestas, usted es el que mejor mide en ECO…

Soy consciente y respetuoso de las encuestas.



¿Son ciertos esos sondeos?

Debo creerlos, pero para mí la mejor encuesta es cuando voy a un barrio o al interior, cuando camino entre la gente y me da afecto. La gente jamás me ha recibido mal, nunca una palabra de agravio. Hubo reclamos y fueron bien recibidos, supe escuchar. Todo depende de la actitud que uno tenga para con la gente. Si alguien reclama algo de salud, hay que tratar de solucionarlo. Ando sin custodia, manejo mi auto, transito tranquilo por la calle, camino solo a la hora que sea. No tengo de qué esconderme. Ese es el respeto que me gané.



¿Tiene un proyecto de Gobierno?

Por supuesto que tengo un proyecto. Lo escribí hace un par de años (muestra un ejemplar de “Tenemos un proyecto para Corrientes, plataforma electoral de Gustavo Canteros”); tengo otro libro sobre diálogos con personalidades del mundo, sobre una reunión con Juan Pablo II, con Bruno Frey y Reiner Eichenberger autores del Pacto de la Moncloa (Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política), estuve con ellos dos veces en España. Me he capacitado mucho, recorrí muchos lugares con el objetivo de ser gobernador. Estoy decidido.



¿Cree que podrá?

Totalmente. No tengo ninguna duda. Confío en el empresariado correntino, en el sector del trabajo. Estoy trabajando en un programa de Gobierno, en las posibilidades de crear empleo. Que la madera salga de acá, por lo menos con un corte. Declararía la emergencia laboral en los 6 primeros meses de gestión, y generaría con un programa a 4 años, 100.000 puestos de trabajo. Para que los jóvenes no migren, que no se vayan. Acordaría con el sector empresarial, a efecto de ver la cuestión salarial. Promovería programas y leyes que tengan que ver con el sistema previsional de aportes del IPS, como para el Ioscor que garanticen acuerdos con el sector gremial. Crearía una gran mesa de consenso que posibilite esa salida.



Que les diría a los que le piden que rompa esquemas, que sea polémico, que se enoje…

Yo firmé el juicio político contra el gobernador Pedro Braillard Poccard que nadie se animaba a firmar. El juicio político que derivó en su destitución. Entonces que no digan cosas que no son ciertas. Cuando nadie se animaba a firmar, yo lo hice. No me tiembla el pulso cuando hay que tomar decisiones.



¿Se arrepiente de eso?

No, para nada. Fueron momentos institucionales distintos en la vida política de la provincia. Hoy tengo muy buen diálogo con él.



