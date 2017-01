“Colombi ya tiene claro quien será el candidato de ECo”

Sábado, 31 de diciembre de 2016

El ministro secretario general de la Gobernación advirtió: “El que sea candidato deberá escuchar y trabajar en conjunto con el Gobernador, y una vez en el Gobierno deberá seguir esa idea”.

El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, anticipó ayer que el Gobierno hará de enero a febrero un trabajo de análisis y estudio de campo para determinar el candidato de la alianza gobernante. “Seguramente en marzo se hará público el nombre de nuestro candidato o candidata”, reiteró. Pero alertó: “El próximo gobernador deberá trabajar en tándem con Colombi. Hay experiencias exitosas en esto” y anticipó: “Colombi ya tiene en claro quien será el candidato”.

“Como fuerza política tenemos la fortaleza de la autocrítica. Nos interesa mucho el trabajo en tándem”, dijo Vignolo, y agregó: “Quien sea candidato deberá escuchar y trabajar en conjunto con el Gobernador, y una vez en el Gobierno deberá seguir esa idea. Esta es una propuesta de trabajo consensuada por todos desde ya, y se respetará eso”.

“Tenemos distintas experiencias y sabemos que lo sucedido en el pasado no se va a repetir”, dijo Vignolo.

El funcionario provincial aseguró que el desdoblamiento electoral “es muy factible”, en referencia a la posibilidad de elegir legisladores en abril o mayo. Insistió además en que “el candidato de Encuentro por Corrientes (ECO) será radical. Tenemos varias opciones, y se analizan otras que hoy no están siendo mencionadas. La política siempre da margen para el análisis, y en función al perfil que buscamos no creo que haya muchas sorpresas”, expresó.

“ECO más Cambiemos tendrá aportes de nuevos socios políticos”, dijo y agregó: “Nuestro eje será la transición desde el equilibrio económico y la paz social hacia el desarrollo sostenible”.

“No coincido con quienes personalizan candidaturas. Respeto el perfil personal de cada uno, pero creo que formamos parte de un equipo de trabajo, y se debe priorizar eso”, lanzó.

“No tengo dudas de quien será el mejor candidato. Tengo una idea, entiendo que es la mejor opción, pero no la voy a decir. Y tampoco hago campaña para alguien en particular”, sostuvo.

“Colombi tiene la virtud de escuchar mucho más de lo que piensa la gente. Escucha mucho y habla poco. Toma decisiones y está convencido de lo que propone. No tengo dudas de que él ya tiene definido quien será el candidato, pero no sé si es el que yo pienso como la mejor opción”, analizó.

Volvió a referirse a la elección del candidato a Gobernador: “Es una decisión compleja porque Eco es una fuerza plural con hombres y mujeres importantes que representan distintos sectores y amerita un análisis prudente, adecuado y consensuado”

“Colombi se reúne siempre con mucha información para tomar una decisión. El miércoles se tomaron previsiones para 2017 en gestión de gobierno y se encomendaron estudios y trabajos de campo que se analizarán en enero y febrero, para después tomar la decisión. Este es un gobierno exitoso con un liderazgo fuerte y lógicamente eso complejiza la situación porque se discuten lugares creíbles, fuertes”, recalcó Vignolo para quien “la decisión no será sencilla, pero nos entusiasma esta posibilidad de encarar un nuevo escenario donde se sabrá que quien nos representará reunirá las decisiones personales y políticas que profundizarán lo hecho hasta acá”.

“Hay que generar un nuevo contrato social, donde generemos condiciones para lo que se viene”, manifestó

“Nuestro eje central será la transición desde el equilibrio económico y la paz social hacia el desarrollo sostenible. Esto basado en decisiones muy creíbles. Salimos de una discriminación que nos impuso el kirchnerismo, y con el Gobierno Nacional de nuestro lado podemos avanzar con un perfil de desarrollo”, señaló el Ministro.

Y remarcó: “Es un mito decir que Colombi elegirá el candidato. Su opinión es importantísima, pero estas decisiones no son en soledad”