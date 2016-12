Dos muertos tras volcar un micro en Entre Ríos

Martes, 27 de diciembre de 2016

El accidente se produjo en la ruta 14, en Entre Ríos, poco después de las seis de la mañana. Según informaron fuentes policiales, hay decenas de heridos y algunos de ellos de gravedad





Un micro que se trasladaba desde la ciudad brasileña de Porto Alegre a la Ciudad de Buenos Aires volcó en la Ruta 14 de Entre Ríos y dejó un saldo de dos mujeres fallecidas y decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad.



El hecho ocurrió cerca de las seis de la mañana a la altura del Km. 158 de la autovía, justo en la entrada a la ciudad de San José. Hasta el momento no se pudo revelar la identidad de las víctimas, pero se trataría de dos personas de nacionalidad brasileña. Los heridos, que presentan diversos cuadros de gravedad, fueron derivados de inmediato a los hospitales de la propia ciudad de San José y también de Colón y Villa Elisa.



"Estamos trabajando en el lugar todavía. Hay dos personas fallecidas. Todavía no se movió el micro y las personas se encuentran debajo del lateral del micro que volcó contra el piso. Necesitamos una grúa bien fuerte para levantarlo y en la zona no hay ninguna. Todavía no sabemos qué ha pasado", afirmó Daniel Cabral, uno de los bomberos presentes en las tareas de rescate.









El vehículo pertenecía a la empresa brasileña RDM Turismo y trasladaba a unos 50 pasajeros. Según los primeros informes, la gran mayoría de los viajeros eran oriundos del país vecino, al igual que los dos conductores del vehículo presentes.



Tras el accidente, la mayoría de los heridos recibió los primeros auxilios (@KeopsFM)

De acuerdo con los bomberos de San José, que fueron los primeros en llegar a la escena del accidente, todos los pasajeros del autobús fueron derivados para recibir algún tipo de atención médica. Aquellos que se encontraron ilesos o con lesiones leves acudieron a diversos destacamentos policiales, donde relatarán su versión de los hechos durante el resto del día.



Hasta el momento, no hay indicios de cómo se produjo el accidente: "Es una circunvalación, es la entrada a la ciudad de San José. Estaba bien iluminada, no llovía, apenas había algo de humedad. Realmente cuesta encontrar explicaciones a lo que pasó", explicó Fabio Jura Juriá, el jefe departamental de la ciudad de Colón.



Hasta el momento, no se encontraron marcas de frenado en la ruta ni hubo conocimiento sobre la participación de otro vehículo. De acuerdo con los bomberos, poco antes del mediodía se iniciará el peritaje para determinar las causas del hecho.



El accidente se produjo apenas once días después de que un micro que transportaba estudiantes argentinos a Brasil volcara en la localidad de San Luiz Gonzaga, Río Grande do Sul, y fallecieran tres personas.