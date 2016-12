Horóscopo para hoy 27 de diciembre de 2016 Martes, 27 de diciembre de 2016 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

Horóscopo de hoy: Muchas de las ilusiones se renovarán y comprenderás la necesidad de convivir más cercanamente a tus amigos.

Amor: Te conviene tomar decisiones y jugarte íntegro por la persona elegida. Cualquier desencuentro puede subsanarse con diálogo.

Riqueza: Hallarás un inversor dispuesto a secundarte en tus inteligentes aventuras comerciales y obtendrán grandes réditos.

Bienestar: Si has juzgado equivocadamente a un amigo, discúlpate ya, mañana será muy tarde. Reconocer nuestros errores es señal de madurez.



Tauro

Horóscopo de hoy: Tendrás una especie de sabiduría en el trabajo y una madurez envidiable en lo emocional, que te darán reales beneficios.

Amor: No debes permitir que las emociones y las pasiones te lleven por mal camino. Antes que nada, impone la inteligencia y la razón.

Riqueza: En muchos casos puede ser difícil mantener el equilibrio entre el confort y la capacidad adquisitiva. Analiza tus gastos.

Bienestar: No deberías actuar desde las emociones en las conversaciones que mantengas. No olvides que en la vida debemos separar las cosas para no complicarnos.



Géminis

Horóscopo de hoy: Tu buen gusto y la presencia del buen ánimo que caracteriza tu signo, te permitirá rejuvenecer y sentirte apto para nuevos desafíos.

Amor: Tendrás un día posiblemente tenso en el que puede haber pérdidas, separaciones o problemas emocionales.

Riqueza: Aprovecha parte del día para hacer planes. Escribe todo lo que deseas hacer profesionalmente y verás el futuro mucho más claro.

Bienestar: No te olvides de planificar unas vacaciones, tu salud va a necesitar un alto. Cuidado con los excesos que cometas.



Cáncer

Horóscopo de hoy: Los sentimientos de culpa serán moneda corriente en estos días. Recordarás viejas acciones y querrás recompensarlas.

Amor: Tienes que poner orden en tu vida privada. Escapar de los problemas y dejarlos para más adelante no es la solución.

Riqueza: Los rumores podrían abundar, debes poner los pies en la tierra y concentrarte en lo que hagas y así evitarás errores.

Bienestar: Los problemas referentes a la salud tenderán a desaparecer. Aún así debes cuidar tu alimentación para que a la larga no te pase factura.



Leo

Horóscopo de hoy: No lograrás concentración en nada de lo que hagas hoy. Tienes un tema en mente, que ha ocupado toda tu atención.

Amor: Comunícate más con tu pareja. Verás que no sólo te sentirás más acompañado y apoyado sino que descubrirás todas sus virtudes.

Riqueza: Te conviene ser humilde en tus relaciones profesionales si quieres obtener respuestas claras sobre algunos asuntos.

Bienestar: Es mejor que trates de expresar tu potencial creativo y, si es necesario, hazte un poco egoísta, ya que siempre habrá oportunidades.



Virgo

Horóscopo de hoy: El ingenio en su punto máximo, contribuirá a resolver inconvenientes tanto a nivel social como en las transacciones comerciales.

Amor: No pienses en nadie de tu pasado porque no vale la pena. Estás en un momento estupendo para iniciar un romance.

Riqueza: Cuanto más diplomático y amable seas, mucho mejor van a funcionar hoy las relaciones sociales. Tenlo en cuenta.

Bienestar: Demandas mucho de la vida y de la relación que tienes, es preciso que tengas moderación en tus proyectos, pues de lo contrario nadie te aceptará.



Libra

Horóscopo de hoy: Vive tu vida doméstica con armonía. A los rencores y resentimientos tan representativos de ti, descártalos de tu inventario.

Amor: Pese a que la atracción se impondrá, también las exigencias mutuas estarán a la orden del día. Trata de ser comprensivo.

Riqueza: Estás en un buen momento en tu trabajo, pero recuerda que si tienes algo anexo, no debes dejar de lado tu profesión.

Bienestar: No te tomes en serio todos los comentarios que te hacen sobre la gente, no vayas a caer en el error de juzgar sin razón.



Escorpio

Horóscopo de hoy: Tu visión progresista abrirá perspectivas que no habías visto antes. Visitas inesperadas irrumpen en tu vida, generando tensión.

Amor: Tu individualismo puede suponer un problema en las relaciones de pareja, intenta que tu pareja participe en tus propuestas.

Riqueza: No has podido surgir en tu trabajo. Esto no es por que no hagas nada por ello sino porque la gente que te rodea te hunde.

Bienestar: Hoy será un buen día para que analices detenidamente la forma que tienes de relacionarte con los demás, porque podría no ser la conveniente.



Sagitario

Horóscopo de hoy: Todo lo que hagas en equipo te fortalecerá y lograrás grandes beneficios. Estarás menos enérgico y efusivo que lo habitual.

Amor: Tu vida sentimental será muy intensa tanto en lo emocional como en lo sexual. Disfruta a pleno este momento.

Riqueza: Si tienes la posibilidad de cambiar de trabajo no dudes en hacerlo, pero debes tener cuidado ya que es una decisión importante.

Bienestar: Que no te importen las opiniones de los demás y menos si vienen de gente que no es de tu círculo íntimo. No escuches necedades.



Capricornio

Horóscopo de hoy: Si hasta ahora creías que tu vida no tiene sentido, esto se terminó. Podrás hacer realidad tu sueño de viajar con tu familia.

Amor: Se te presentará la necesidad de nuevas experiencias sexuales y sentimentales. Pero encerrado en tu casa no lo lograrás.

Riqueza: Tus superiores vigilarán de cerca tus pasos porque has actuado de una manera poco ortodoxa. Ten cuidado.

Bienestar: Si tienes en mente algún proyecto para independizarte, no lo dudes más. Es hora de que hagas tu apuesta y pongas todo tu esfuerzo.



Acuario

Horóscopo de hoy: Un conocido va a entrometerse en tus asuntos, así que es hora de guardarte las cosas para ti y sólo contarlas a ciertas personas.

Amor: No exigirás afecto, te lo ganarás en buena ley. Tierno, protector y optimista, harás suspirar al sexo opuesto vayas donde vayas.

Riqueza: Hay un proyecto creativo que se impulsa con la nueva información recibida y que te permitirá hacer las cosas más rápidamente.

Bienestar: Las relaciones pueden ser favorables siempre que encuentres el tiempo necesario para dedicarle a tu pareja. Intenta preservar tu vida íntima.



Piscis

Horóscopo de hoy: No actúes en contra de tu propio juicio en el día de hoy o tendrás que asumir las consecuencias. Te llamarán para una entrevista.

Amor: Las cenizas de un antiguo afecto pueden convertirse en hoguera, cuidado con los reencuentros porque pueden ser muy peligrosos.

Riqueza: Estás aprendiendo que en la vida hay cosas más importantes que trabajar sin descanso y amasar dinero. Así serás feliz.

Bienestar: El momento es bueno pero requiere ejercicio, dieta adecuada y cuidarse. Cuidado con los excesos y esfuerzos, pues te pasarán factura.