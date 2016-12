"Mi hijo se merece la pena de muerte", dijo la madre del asesino Martes, 27 de diciembre de 2016 La madre de Marcos Feruglio, el joven de 25 años acusado de matar a la familia de su ex pareja en Santa Fe, escribió este lunes una dolorosa publicación



A través de una publicación en su cuenta personal de Facebook y bajo el usuario Marcee Asensio, la mujer intentó poner en palabras la catarata de sensaciones que vive por estas horas, luego de que su hijo, Marcos Feruglio de 25 años, asesinara a la familia de su ex pareja.



Feruglio está acusado de asesinar el 24 de diciembre pasado a cuchilladas, en dos episodios separados, uno en pleno centro de la ciudad de Santa Fe y otro en la cercana localidad de Sauce Viejo, a cuatro integrantes de la familia de su ex.



Se cree que el joven asesinó primero a su ex suegra y a la pareja de ésta en Sauce Viejo, para luego trasladarse unos 22 kilómetros hacia la capital provincial y allí matar a su ex suegro y la hija del hombre, de apenas 15 años. El ataque habría sido motivado por una pelea que mantenía con su ex, por la tenencia de sus tres hijos.







"Soy la mamá del asesino del cuádruple crimen. Hace dos días que leo y veo comentarios de personas que hablan sin saber porque ocurrió esta desgracia tan desgarradora!!!", comienza el escrito la mujer, antes de dejar saber: "Acá hubo un problema de fondo que comenzó hace varios años y ambas familias somos culpables".



"Quizá si la justicia hubiese actuado en su momento, quizá si a mi hijo no le hubieran dado las llaves y la tarjeta del edificio no hubiese pasado esta demencial tragedia", se anima a hipotetizar quien llega a admitir, por otro lado, que su hijo "se merece como dicen ustedes la pena de muerte!!!".



Además una de las hermanas, Marianela Feruglio, expresó en Twitter: "Lo que hizo no tiene nombre", al tiempo que se solidarizó con las víctimas y manifestó dirigiéndose a su hermano: "te amo pero lastimaste a gente que no se lo merece".