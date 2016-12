El sensual video de Andrea Rincón en bikini

Lunes, 26 de diciembre de 2016

La actriz y modelo generó un gran revuelo con una llamativa publicación en su cuenta de Instagram





Andrea Rincón sabe cómo llamar la atención en las redes sociales. En esta oportunidad, la actriz hizo estallar Internet al compartir con sus miles de seguidores de Instagram un video en cámara lenta en el que se la ve tirándose a una pileta.



De esta manera, la modelo demostró que sigue siendo dueña una figura envidiable. En la red social, esta divertida grabación tuvo mucho éxito. Incluso muchos de sus seguidores halagaron sus curvas, su sensualidad y su belleza.









En las últimas semanas, Rincón se muestra recuperada y muy feliz a pesar de haber tenido un año complicado. Hace dos meses, vivió un momento difícil cuando debió internarse por un problema de salud en el Hospital Fernández. Luego, fue trasladada a un centro psiquiátrico.



En el programa de Susana Giménez, la ex Gran Hermano contó que decidió hospitalizarse por decisión propia, pero no por las drogas –problema contra el que ha luchado a lo largo de muchos años- sino por "un problema clínico denominado trastorno límite de la personalidad".



"Las emociones de una persona van hasta un 60 por ciento, las mías van hasta un 90. Las estoy aprendiendo a manejar y estabilizarlas. Cuando me enojo, me enojo mucho. Cuando me entrego, me entrego mucho. Cuando doy, doy mucho. Soy incondicional", explicó. Tras este diagnóstico, comenzó una terapia y poco a poco está logrando salir adelante.