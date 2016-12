Homicidio seguido de suicidio conmociona a Nogoyá Lunes, 26 de diciembre de 2016 Un hombre asesinó a puñaladas al novio de su ex pareja y luego persiguió a su ex mujer para después herirla con un arma blanca.

Finalmente, frente a personas que estaban en un bar, el sujeto se quitó la vida. El hecho ocurrió este domingo a la noche en la localidad entrerriana de Nogoyá



Por razones que se tratan de establecer, un sujeto que sería de apellido Godoy, agredió a puñaladas al novio de su ex pareja y lo dejó tendido en la vía pública, tras haberle propinado serias heridas. El hombre herido habría sido identificado como José Iglesias.





Posteriormente, el agresor centró su atención en la mujer, que sería de apellido Cironi y comenzó a perseguirla por la calle, hasta darle alcance en la esquina de España y San Martín, donde está ubicado un concurrido bar de Nogoyá, y frente a todas las personas, comenzó a apuñalarla.







La reacción de las personas, fue inmediata para tratar de detener el ataque, pero el sujeto intentaba agredir a quien se acercara a intentar parar la agresión, motivo por el cual comenzaron a arrojarle sillas y otros elementos, hasta que la mujer pudo escapar de las manos del sujeto.





Tras cometer el brutal ataque contra la mujer, el agresor tomó la drástica decisión de atentar contra su vida, y según testigos del hecho que estaban en el bar, con el mismo cuchillo que atacó a su ex pareja y al novio de la mujer, se produjo un corte de grandes dimensiones en el cuello.





El hecho de sangre, ocurrió minutos antes de las 22 de este domingo, y por estas horas, la ciudad de Nogoyá está conmocionada por el brutal ataque con arma blanca que ocurrió frente a una cantidad importante de personas.





Personal médico asistió a Iglesias tras ser agredido y lo trasladaron a Paraná, pero falleció producto de las serias heridas que le hicieron con arma blanca.



Mientras que el agresor murió en el lugar del hecho, tras suicidarse con un cuchillo.





Por su parte, la mujer que fue atacada a puñaladas, recibió serias heridas, pero se encontraría estable.





En el lugar trabajó, el Fiscal de Turno y la división de Criminalística de la Policía Departamental de Nogoyá.





El hecho se encuentra en etapa de investigación para determinar en qué circunstancias sucedió el lamentable episodio.