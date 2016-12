Horóscopo para hoy 26 de diciembre de 2016 Lunes, 26 de diciembre de 2016 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

Horóscopo de hoy: A pesar de tu modestia al evaluar tu capacidad, estarás consciente de tus limitaciones, aprovecharás al máximo tus habilidades.

Amor: Las conversaciones inteligentes sobre el amor o sobre la pareja y sus circunstancias te divertirán mucho. Aunque querrás imponer tus argumentos.

Riqueza: En lo económico y en la parte laboral se ve un futuro favorable para todo lo que inicies. Las amistades pueden ser de gran ayuda.

Bienestar: Debes ser cauteloso en reuniones laborales o sociales. Piensa antes de hablar, no vaya a ser que por un impulso pierdas todo lo sembrado.



Tauro

Horóscopo de hoy: Buena salud en general, aunque algún familiar o amigo puede hacerte pasar momentos de incertidumbre. No será nada grave.

Amor: El amor, el sexo y el placer dan un giro para mejor en tu vida. Busca lugares y objetos más sofisticados.

Riqueza: Aprovecha tu perfeccionismo para poner sobre la mesa todas esas ideas que te vienen rondando desde hace tiempo.

Bienestar: Tu círculo de amistades está cada día más descuidado. Es un buen momento para hacer esas llamadas que tanto has postergado.



Géminis

Horóscopo de hoy: Te levantarás con el doble de fuerza y con un optimismo a prueba de toda desilusión. Harás brillantes negocios.

Amor: Conquistas sin pretenderlo. No es difícil que con un chiste que se te ocurra de la forma más inocente, alguien caiga a tus pies.

Riqueza: Tu capacidad para resolver asuntos se verá favorecida. Es un día perfecto para demostrar cuánto vales.

Bienestar: No te olvides de planificar un alto en tu trabajo, tu salud va a agradecértelo. Hazlo en compañía de amigos o familiares.



Cáncer

Horóscopo de hoy: Tu imagen se está deteriorando entre tus compañeros de trabajo y muy en especial frente a uno que te interesa. Esfuérzate más.

Amor: Quizá la separación no sea lo que quieres, pero será necesaria para que tus nuevas ideas y relaciones se creen y desarrollen.

Riqueza: Te conviene no descuidar tus finanzas porque la situación económica no es favorable. No hagas gastos de más.

Bienestar: No supongas que sólo desean usarte. Atraes a personas buenas, malas e indiferentes, a ti te corresponde elegirlas.



Leo

Horóscopo de hoy: Es un buen día para dedicárselo a tu look y renovar tu vestuario que, más que un capricho, se está convirtiendo en una necesidad.

Amor: Tu energía vital y sexual se encontrarán en óptimas condiciones. Pero ten cuidado y evita los excesos.

Riqueza: Piensa en las necesidades que se avecinan en un futuro próximo y trata de ahorrar algo de dinero.

Bienestar: El estudio de lo oculto te abrirá amplios canales de conocimiento adicional, los mismos que podrás aplicar en tus actividades profesionales con éxito.



Virgo

Horóscopo de hoy: La gente que te rodea puede mostrarse reacia a las novedades. Deberás impulsar tú todos los cambios si quieres que todo mejore.

Amor: Debes aprender a ser prudente y paciente. Ahora es el momento para hacer planes a largo plazo en el amor.

Riqueza: Confórmate con lo que ganas y piensa que hay mucha gente peor que tú. No es momento para pedir aumentos y exigir por las malas.

Bienestar: Antes de tomar alguna medicina debes recordar que hay infusiones naturales y terapias de relajación que son realmente efectivas.



Libra

Horóscopo de hoy: Prepárate para sucesos sorpresa. Estarás dispuesto a nuevas experiencias espirituales, amorosas y culturales.

Amor: Rutina y falta de motivación en las relaciones sentimentales, porque puede que tú no estés en uno de tus mejores momentos.

Riqueza: Momento interesantísimo para viajar o conectarse comercialmente con el exterior. Si te interesa tu futuro, no lo dejes pasar.

Bienestar: Si sientes que la depresión te invade en el día de hoy, date un gusto o busca compensaciones. Será bueno para tu salud mental y física.



Escorpio

Horóscopo de hoy: Te presentarán personas que te abrirán un panorama distinto y tendrás la posibilidad de darle un sentido diferente a tu vida.

Amor: Si el deseo le cede lugar a la ternura, hallarás en tu amor el refugio que tanto buscas y vivirás una época a pleno.

Riqueza: En materia de finanzas, estarás expeditivo y resuelto, lo que te dará ventajas sobre los demás, que reconocerán tus meritos.

Bienestar: Los asuntos familiares poco claros, que tanto te preocupan, deben llegar a un fin. Pon todas las cartas sobre la mesa y evitarás confusiones.



Sagitario

Horóscopo de hoy: Tanta emoción junta será contenida y surgirán discusiones por no poder exteriorizar. No te preocupes, pues habrá épocas mejores.

Amor: Este será un día en que salgan a la luz cambios en el amor que serán beneficiosos para la pareja, y con los que te sentirás mucho mejor.

Riqueza: Tenderás a comenzar proyectos sin considerar todos los detalles. Ten cuidado, tu excesiva confianza puede jugarte en contra.

Bienestar: Estudia a fondo las estrategias que más te convienen y ataca sin mucha reserva, si no arriesgas no ganas, y más en el terreno de los negocios.



Capricornio

Horóscopo de hoy: Podrías verte involucrado en una discordia familiar que se ha ido incubando con el tiempo. Trata de mantenerte al margen.

Amor: Podrás encontrar un buen camino. Los problemas con la pareja tendrán solución mediante una buena comunicación.

Riqueza: Si eres independiente, la economía pasará un período difícil. Si dependes de jefes, te darán muchas palabras pero ninguna mejora.

Bienestar: Presta atención a todo lo que sucede a tu alrededor y sabrás qué dirección tomar. Estarás más relajado y tendrás ventajas con el resto.



Acuario

Horóscopo de hoy: Aunque no sea lo que pretendes, tus propuestas serán mal recibidas en el ambiente en que las haces, y sembrarás la discordia.

Amor: Ante cualquier malentendido con tu pareja, despeja dudas. Tu mejor aliada en estos días será la paciencia y, sobre todo, el amor.

Riqueza: Si te proponen un negocio que te permita ganar dinero extra, no lo dejes pasar. Con tu trabajo no podrás costear tus caprichos.

Bienestar: Estudia con especial cuidado tu presupuesto, los gastos deberían ajustarse a tu economía real, de lo contrario puedes tener complicaciones.



Piscis

Horóscopo de hoy: Evita demasiadas distracciones externas y mantén abiertos los canales de comunicación. Ten cuidado, crisis vitales empañan tu alegría.

Amor: Muchos arianos solitarios hallarán la pareja que buscaban, aunque todavía deban esperar un breve lapso. Tendrán lo que han soñado.

Riqueza: Llega un tiempo de bastante equilibrio para tu inquieta naturaleza, y tomarás las decisiones correctas sin miedo.

Bienestar: Ponte a la par de tus colegas, están todos en la misma vereda. Confiar en tus instintos será tu mecanismo de defensa.