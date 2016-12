Mató a los padres, a la hermana y al padrastro de su ex Sábado, 24 de diciembre de 2016 El homicida, Marcos Feruglio, tiene 25 años; había discutido con su ex pareja por quién pasaría la Nochebuena con los hijos de ambos.



Un cuádruple crimen -dos hombres y dos mujeres- conmociona a la población de Santa Fe en las horas previas a la Nochebuena.



Marcos Feruglio, de 25 años, hirió a su ex novia y asesinó esta mañana a los padres, a la hermana (de 15) y a la pareja de la madre de ella. El hecho ocurrió en una casa de la localidad Sauce Viejo, cercana a Santa Fe.



El joven está detenido, y el arma empleada, un cuchillo, fue incautado.



Según trascendió, la causa de los asesinatos habría sido una discusión de hace unos días con su ex. Ella, que ahora está internada y tiene 20 años, le había dicho que no autorizaría que los hijos de ambos pasaran la Nochebuena con él.



También resultó herida María Noelia Huss (31) la pareja actual del padre de la novia. Ambas están internadas en el Hospital Provincial "Dr. José María Cullen", donde se recuperan de las heridas cortantes que sufrieron.



Según pudo establecer la investigación, Feruglio inició su raid de muertes en la madrugada. Fue hasta Sauce Viejo con la intención de buscar a su ex pareja y resolver el tema de los chicos en Navidad. Allí la agredió, pero la mujer escapó. Continuó la discusión con la madre y el padrastro de su ex y los asesinó.



Desde allí, Feruglio fue a buscar a su ex a la casa del padre de ella. Gustavo Dusso (45) salía para ir a trabajar, y su ex yerno lo apuñaló de muerte en un pasillo. Después apareció en escena Camila Dusso (15), hermana de su ex pareja y también la asesinó. Como se mencionó, la pareja del hombre mayor y la expareja del asesino fueron heridas.



La causa quedó a cargo de los fiscales de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Cristina Ferraro y Jorge Nessier.