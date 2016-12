Cassani: “por encima de las pertenencias partidarias, en ECO, está el interés por Corrientes”

En la localidad de Goya, se realizó el acto de presentación de la alianza ECO-CAMBIEMOS, con referentes de distintas fuerzas políticas locales. Allí hablaron el Gobernador Ricardo Colombi y el Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, entre otros referentes.







En el acto el Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, hizo uso de la palabra para destacar el “nuevo tiempo de Argentina”, y planteando un desafío a todos los presentes: “redoblar esfuerzos para ganar la comuna de Goya”.



Así se manifestaba el Dr. Cassani:

“Realmente muy contentos todos, de poder compartir un acto sumamente trascendente como es la firma de dirigentes de distintas expresiones políticas que tiene que ver con el quehacer goyano. Tantos partidos políticos y tantas agrupaciones políticas en pos de un mismo propósito, nos transmite el concepto que tenemos de la política y el concepto que tenemos de la gestión de gobierno”.

“Cuando muchas fuerzas políticas se juntan en pos de un objetivo común es porque la actitud es INCLUSIVA, y porque hemos resuelto todos, que por encima de las pertenencias partidarias, están los intereses de Corrientes”, acotó.

Posteriormente, resaltó: “Por eso, este compromiso que ya lo hicimos en la ciudad capital hace algunos días, y que se viene repitiendo en distintos lugares de la provincia con las dirigencias locales, tiene que ver con un propósito único de seguir sosteniendo y defendiendo lo que son los principios republicanos, la defensa irrestricta de la democracia, y particularmente a las libertades”.

“En la Argentina -continuó- el 10 de diciembre del año pasado, comenzó un nuevo tiempo para todos, un tiempo de reencuentro, de reconciliación, de una mirada mucho más apegada a las instituciones, que tiene que ver con un nuevo despertar de esta Argentina, que no se resigna a vivir en algún grado de confrontación como en alguna década nos plantearon”.



Gobierno provincial federalista

Durante su alocución, Cassani también ponderó el interés del Gobernador Ricardo Colombi por llevar gestión a todas las comunas, independientemente del color político del intendente. “Este gobierno provincial, en este año 2016 produjo la intervención en muchas obras que son importantes para Goya, y que el gobierno municipal fue incapaz de llevar adelante”, recordó.

“El Gobierno de Ricardo -agregó- con una mirada absolutamente federal, sin importar quien gobierna en la comuna, puso sus ojos en Goya y en estos últimos meses del año, tuvimos la posibilidad de acompañar la inauguración de obras que son muy importantes para nosotros, como goyanos”.

Asimismo conceptualizó que “ECO ha constituido en Corrientes, un estilo de gestión, que tiene que ver con privilegiar los intereses de la gente, con un sentido de gestión absolutamente HUMANISTA, donde importa la obra pública en relación a la gente, aquellos hombres y mujeres de esta bendita provincia, no importa donde vivan, ni la gravitación electoral que puedan tener en sus comunidades. Este Gobierno de Corrientes, es un gobierno de todos y para todos”.



Desafío

El presidente de Eli, dejó diversos conceptos, entre otros el balance de gestión. “Muchas cosas hemos hecho en Corrientes pese a las vicisitudes y al olvido del Gobierno Nacional anterior, jamás nos pusieron de rodillas, jamás nos hicieron hocicar como decimos en Corrientes”, sostuvo.

A ello agregó: “Y si pudimos superar esa contingencia, de más de 10 años de olvido y de exclusión, ahora que tenemos en el país, un gobierno que tiene una mirada federal, es el tiempo de crecer, de consolidarnos, en una provincia donde tenemos hombres y mujeres con mucho coraje; y con una visión clara de lo que tenemos que hacer para seguir creciendo y seguir desarrollándonos”.

“Por eso, queremos dejar este compromiso; queremos irnos con la sensación de que cada uno de los que están acá, se hacen cargo, no solamente de lo que hemos hecho; sino fundamentalmente de lo que debemos hacer. Queremos el año próximo encontrarnos en cada barrio, en cada paraje, en cada sección rural, independientemente de a qué partido político pertenezcamos, basta que seamos ECO y CAMBIEMOS, para sostener lo bueno que hicimos, pero fundamentalmente para hacerlo JUNTOS por lo que falta”, sostuvo.