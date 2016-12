Colombi se cruzó con la policía de Santa Fe: “Yo cuido la vida de los correntinos” Jueves, 22 de diciembre de 2016 El Gobernador se enfrentó con el jefe del operativo de la vecina provincia, que detuvo a 16 jóvenes correntinos para que sean testigos en el procedimiento que realizaron en Goya. “Fue inhumano lo que hicieron. No cumplieron con el protocolo”, dijo.



El gobernador Ricardo Colombi se enfrentó ayer con la policía de Santa Fe, que en un operativo antidrogas había demorado a 16 jóvenes de la Capital y los trasladaron a Goya, para que actuaran de testigos. El escándalo fue tal que el propio Colombi tuvo que ir hasta Goya a pedirle explicaciones al jefe del operativo. En esta ciudad se llegó a rumorear que los jóvenes habían sido secuestrados.

“Nadie discute que se hagan procedimientos antidrogas. Nosotros cuestionamos la forma”, se quejó Colombi en referencia a la decisión de trasladar intempestivamente a 16 jóvenes de Capital en calidad de testigos. “Se llevaron a chicos que estaban trabajando en una confitería de la costanera, los padres no sabían dónde estaban. ¿Quién se hacía cargo si les pasaba algo grave?”, agregó.

“No se entiende cómo puede ser que levantaron a 16 testigos y los trasladaron 250 km., sin siquiera comunicar o cumplir con el protocolo”, insistió.

“Estaba en Goya y me comunicaron lo sucedido. Me llamó la atención y me interioricé. Fui a Perugorría y volví urgente. Fui a uno de los procedimientos. Me pareció imprudente la actitud del jefe del operativo y del personal a su cargo, no por la cuestión de fondo, pero les expliqué que era una barbaridad trasladar a 16 personas como testigos 250 km., aproximadamente. Dos de ellos terminaban de trabajar, otros paseaban. No conocían ni la ciudad”, agregó.

El propio Gobernador habría tenido que sortear la rudeza de la policía santafesina, pues al exigir explicaciones sobre el operativo, uno de los agentes lo interceptó colandole una escopeta en el pecho. Periodistas de Goya habrían filmado el incidente.

“Hubo un exceso, una extralimitación en las actuaciones. Lo que hicieron deja mucho que desear”, fustigó.

Ante el desconocimiento de lo ocurrido y la falta de información, en esta ciudad se rumoreaba que los 16 jóvenes habían sido secuestrados.

“Nos tuvimos que hacer cargo de las personas, alojarlos, darles comida y trasladarlas a Capital. Algunas hasta tenían miedo por su trabajo, y se tuvo que llamar a sus patrones para que comprendan lo sucedido”, detalló el Gobernador

“Fue inhumano lo que hicieron. Los trajeron anoche, y recién terminaron los procedimientos este mediodía, sin saber qué estaban haciendo”, explicó

“En principio, hasta se pensó en un secuestro. Fue una barbaridad. Después de averiguar se supo lo que pasaba, pero esto fue lamentable. Ciertos protocolos hay que cuidarlos. Hay que tener conducta para proceder. Algunos de los testigos no conocían Goya. Fue una barbaridad”, refunfuñó.

“El Ministro de Seguridad de Santa Fe me dijo que era una cuestión de la Justicia Federal y yo le dije que respetamos eso, pero que somos provincias amigas y que un llamado entre los jefes de policía se solucionaba todo”, peroró.

“Estuve hablando con algunos de ellos (los jóvenes). Algunos que trabajan en un bar fueron levantados y ni sabían qué pasaba. Mire si pasaba algo. Había incertidumbre de los familiares que no sabían dónde estaban. Y otros se salvaron porque fueron al baño o a comprar algo”, se quejó

Colombi llegó hasta uno de los lugares allanados. “Expresé mi malestar. No intervenimos en el procedimiento, sino en la forma y el modo de trasladar unos 250 km., para que actúen de testigos”

“Nosotros tenemos que responder por nuestra gente, debo responder por los correntinos. Lo que hicieron fue una barbaridad. Yo tengo que cuidar la vida de los correntinos. Que diga el juez federal lo que quiera y les dije: así está la policía de Santa Fe”, recordó.

“Recibí muchas denuncias, el reclamo de los padres. Que hagan 50 mil allanamientos y terminen con la droga, pero que las cosas se hagan bien y no con prepotencia como lo hicieron. Los jóvenes estaban en un estado de shock. Hablé con ellos, y seguían intranquilos”, contó el Gobernador.