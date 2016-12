Colombi inauguró las refacciones del hospital de Perugorría

Jueves, 22 de diciembre de 2016

En la ocasión el mandatario consignó que el Gobierno va a invertir más de 150 millones de pesos para el reasfaltado de la ruta provincial 24 hasta su intersección con las Rutas Nacionales 12 y 119 respectivamente.



El gobernador de la provincia, Ricardo Colombi, acompañado por el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, legisladores provinciales, la intendente local Angelina Lesieux, jefes comunales de la zona, vecinos y personal, procedió a dejar inauguradas las refacciones hechas en el Hospital local, que prácticamente renovaron la totalidad del mismo, no obstante, se anunció nuevas etapas para completar su modernización total.







En un acto realizado a la mañana el Mandatario Provincial, concretó la inauguración de las refacciones del hospital de Perugorría, que consistió en refacción de la sala de espera, sala de internación, laboratorios, consultorios, construcción a nuevo del acceso, lo que demandó una inversión de 3.304,463.



El acto se inició con el corte de cintas en el mismo acceso del hospital, lo que dio paso a la bendición de las instalaciones por parte del presbítero Juan Ramón Lezcano.



Directora Paola Rodríguez



La directora del Hospital, Paola Rodríguez, agradeció la obra realizada que mejora totalmente las condiciones de prestación de servicio del mismo, a la vez que puso de relieve la confianza dispensada, consignando: “esta es una obra muy importante para Perugorría y su población, porque garantiza el acceso a un servicio de salud de calidad, lo que permite que el camino hacia el progreso y el crecimiento de esta localidad se desarrolle con normalidad y equidad, ya que la salud no tiene por qué tener color político, debe estar al alcance en las mismas condiciones para todos los habitantes”.



Ministro de Salud Cardozo



A su turno el titular de la cartera sanitaria Ricardo Cardozo expresó: “con la inauguración de esta obra, estamos saldando una deuda que teníamos con la localidad, porque este hospital estaba “feúcho”, y cuando se encuentra así la prestación del servicio no es la mejor, ahora se concretó un cambio total, y vamos a avanzar en los próximos meses, von el total apoyo del señor Gobernador, con las mejoras en el resto de los sectores que aún falta, pudiéndose decir que certeza que en el 2017 habrá un hospital totalmente renovado y en condiciones de elevar considerablemente la calidad prestacional”.



Agregando: “esto no solo tiene que ver con la cuestión edilicia, sino hemos incorporado más profesionales, para potenciar la atención primaria, cuatro médicos, 3 enfermeras y un odontólogo, el trabajo de cuidado y mejora lo seguiremos haciendo en conjunto, con la comunidad, la intendencia, y los profesionales que ponen un gran empeño en el cumplimiento de sus obligaciones”.



Intendente Lesieux



Por su parte la intendente local, Angelina Lesieux expresó: “esta es una gran obra una muy buena obra, que impacta en la calidad de vida de los habitantes, por lo que hay que festejar, las obras se celebran y se aplauden. Y como lo expresara la directora, la salud no tiene color político, debe estar al alcance de todos por igual, y por eso felicito al Gobernador y al ministro Cardozo, que siempre han estado presentes ante nuestros planteos y reclamos”.



Seguidamente consignó: “sabemos que el año venidero va a ser un año difícil, porque es un año electoral, pero siempre hemos coincidido con el doctor Colombi, en avanzar en favor de la comunidad, con obras en distintos aspectos, y confío totalmente que esto seguirá así, por lo que insisto esta es una muy buena obra y tenemos que celebrarlo”.



Gobernador Colombi



El gobernador de la provincia, Ricardo Colombi a su turno expresó: “estoy muy conforme de estar aquí en Perugorría, una localidad de corte productiva, que se esfuerza por progresar, y sobre todo con esta obra que mejora aspectos fundamentales de la Salud Pública, y como se dijo aquí, es una medida que impacta en la calidad de vida de la población, que genera igualdad de oportunidades. Y también haciendo referencia a las expresiones del ministro, confirmo que vamos a avanzar en las nuevas reformas hasta dejar este centro asistencial totalmente nuevo. Todo en el marco del programa de in versiones que llevamos adelante en lo que se refiere a la infraestructura hospitalaria y de centros asistenciales de la salud pública en el territorio correntino. Tenemos el objetivo de mejorar y darle cada vez más calidad a la prestación pública de salud y de garantizar el acceso de toda la población en las mismas condiciones”.



Agregando: “y como dijo la intendente vamos a seguir trabajando en conjunto, cuando hay un objetivo superior como es la salud de la población, no puede haber diferencias de ningún tipo, todos debemos sumar nuestro aporte. Es cierto que a veces se siente la falta de profesionales, la mayoría no quiere abandonar los grandes centros urbanos. Pero no decaeremos, seguiremos insistiendo, y no solo se trata en las cuestiones de salud, también trabajamos en los caminos, en la cuestión educativa, el deporte la producción”.



Fuerte inversión en la ruta 24P



Para finalizar el mandatario dejó un importante anuncio, manifestando: “quiero transmitirles que vamos a concretar una inversión de más de 150 millones de pesos, para el reasfaltado de las Ruta Provincial 24 en lo que hace a su comunicación con las rutas nacionales 119 y 12, respectivamente. Y este irá acompañado de fuertes inversiones en diferentes rubros, que el año que viene van a tener un fuerte impacto en las diferentes actividades que desarrolla la comunidad. Finalmente quiero desearlos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo”.