AYALA: "EL ASMÁTICO ES ALÉRGICO, EL BRONCOEPASMO COMO ENFERMEDAD NO EXISTE" Viernes, 05 de mayo de 2023 La Dra.María Mercedes Ayala (MP348) en referencia al Día internacional del Asma comentó que "no hay alergia a los cambios de clima,pueden desencadenar algun tipo de Asma en la predisposición de reacción". "Tenemos ahora la herramienta para testear alergenos,todos tenemos el mismo Stock entonces de acuerdo a la reaccion del paciente sabremos a que es alérgico".



"Todo lo inmunológico de la persona cuando nacen comienza en el intestino,por supuesto que también en los Bronquios,por eso otra cosa importante es lo emocional.Si no tiene predisposicion ni antecedentes genéticos la persona no va a reaccionar de esa manera en los bronquios".



"Se tiene que desechar la palabra "broncoepasmo",no hay enfermedad que se llame asi,es la sintomatologia con la que se presenta el asma bronquial.Eso quiere decir que se cierran los bronquios entonces se produce esa fatiga,chillido,silbidos en el pecho que de acuerdo a su intensidad :leve , moderado, intenso o el asma grave dificil control pero ahora noto que las madres se informan mucho y eso está muy bien",explica.



"Hay que broncodilatar y prevenir ,por eso los medicamentos son de acción preventiva.Se debe entender que el Neumonologo lo unico que hace es medicar bien pero el arma de tratamiento la tenemos nosotros,que son las vacunas",agrega.



R: Clara González.-