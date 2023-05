INICIO DE TRAMITES DE DNI PARA EX COMBATIENTES EN MALVINAS Viernes, 05 de mayo de 2023 La Dirección Provincial Malvinas Argentinas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Corrientes, invita a los Ex Soldados y Personal de Cuadro Combatientes en Malvinas de Capital-Corrientes, a la Sede del CESCEM cito en Ituzaigó 12 A iniciar el trámite del nuevo DNI, Documento Nacional de Identidad (Único) para ex combatientes que estuvieron en combate en las Islas Malvinas.



El mismo se realizara el día viernes 05 de mayo desde las 8 hasta las 12, deberán presentarse con el Certificado Único de Ex combatiente expedido por la fuerza del Estado Mayor que pertenecía.