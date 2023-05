Apareció un correntino con retraso que estaba desaparecido

Jueves, 04 de mayo de 2023

Mauricio Kopp, el joven santotomeño quien tiene retraso madurativo que había desaparecido en la provincia de Buenos Aires hace aproximadamente 20 días apareció con vida.

Su madre Marisol Camargo había contado que desde finales del año pasado se habían mudado a Buenos Aires por cuestiones laborales. Mauricio, que vivía con su abuela, había salido de la casa y jamás regresó.



Desde ese momento hubo una gran campaña de difusión ya que el joven tiene un retraso madurativo, y no es de dialogar con las personas que no conoce. "Si está perdido no va a pedir ayuda", explicaba su madre.



Este miércoles el joven fue encontrado con vida y en buen estado.