Ingresaron a robar a su casa y sufró feróz paliza porque no tenía plata Jueves, 04 de mayo de 2023 En el Barrio Molina Punta, una mujer fue víctima de un violento asalto en su casa, después de que la caída de un árbol causara daños en la cocina. Un delincuente aprovechó que la propiedad estaba dañada para entrar y golpearla porque no tenía dinero. La mujer de apellido López vive en calle Contte del Barrio Molina Punta y le tocó sufrir una doble tragedia. Las lluvias ocasionaron la caída de un árbol, que causó daños en su casa, principalmente en la parte de la cocina.



Esta vulnerabilidad fue aprovechada por un delincuente, que ingresó a robar en su propiedad, hace algunos días. Fue alrededor de las 4 y el delincuente la golpeó, “me tiró en el piso y me amenazó porque no tenía nada de plata”, ya que había pagado sus cuentas.



Afortunadamente, vecinos llamaron a la policía y el delincuente fue apresado, pero la víctima se lamentó porque el agresor estaba suelto nuevamente dos días después. “No me robó nada porque no tenía ni cinco”, contó, pero se lamentó de que por el ataque tuvo que ser atendida en un centro de salud cercano.



La mujer también deslizó que quien la asaltó lo habría hecho motivado por el consumo de drogas. Solicitó ayuda de quien pueda colaborar con ella para hacer las reparaciones en su casa.