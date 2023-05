Este es el correntino que jugará el Mundial Sub 20 en Argentina Jueves, 04 de mayo de 2023 Con la presencia del delantero correntino de Huracán, Juan Gauto, el técnico del seleccionado argentino Sub 20, Javier Mascherano elevó ayer la lista de 21 convocados para el Mundial de la categoría que empezará el próximo sábado 20 de mayo. En la lista solamente hay seis futbolistas que actúan en el fútbol europeo, entre los que además de los previamente descartados Alejandro Garnacho y Nicolás Paz, tampoco se encuentra el atacante del Brighton and Hove inglés, Facundo Buonanotte.



Los citados para afrontar este certamen son estos:



Arqueros: Federico Gomes Gerth (Tigre), Nicolás Claa (Lanús) y Lucas Lavagnino (River Plate).



Defensores: Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Valentín Barco (Boca Juniors), Agustín Giay (San Lorenzo), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield), Tomás Avilés (Racing Club) y Román Vega (Barcelona, de España).Mediocampistas: Máximo Perrone (Manchester City), Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Gino Infantino (Rosario Central), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa, Portugal), Federico Redondo (Argentinos Juniors) y Valentín Carboni (Inter, de Italia).



Delanteros: Juan Gauto (Huracán), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Brian Aguirre (Newell’s), Alejo Véliz (Rosario Central) e Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).