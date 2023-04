Educación presentó publicaciones que apuntan a fortalecer la enseñanza en todos los niveles

Viernes, 28 de abril de 2023

Se presentaron, "Corrientes, Tierra con identidad", "Adolescentes alrededor del mundo", el diccionario "Guaraní del Taragüi" y las versiones en idioma portugués y en idioma guaraní de “Kalo, cuentos con aroma a Chipá”.





La ministra de Educación Práxedes López encabezó esta mañana el acto de presentación de publicaciones y recursos audiovisuales creados con el objetivo de mejorar la calidad educativa y garantizar el ingreso, inclusión, permanencia y egreso de los estudiantes.

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, presentó hoy en la Sala de Situaciones, publicaciones que incluyen seis series con nueve desarrollos curriculares que están basados en dos ejes educativos fundamentales: el desarrollo personal y social y, la alfabetización cultural. Los documentos contienen en sus tapas, producciones de reconocidos artistas plásticos correntinos.



El material está disponible de manera virtual en bit.ly/3naEjSu



“Trabajo en equipo y sacrificio, ese es el camino”, dijo la ministra de Educación Práxedes López para resaltar la tarea realizada por los equipos que elaboraron las publicaciones presentadas esta mañana. “Ustedes conocen la importancia que tiene el nivel inicial. Sabemos que cada niño que está tempranamente en la escuela tendrá una mejor educación primaria”, aseguró y llamó a seguir construyendo en esa dirección.



Con respecto a las publicaciones de Intercultural Bilingüe marcó: “Tanto el portugués como el guaraní son muy importante y es fundamental enseñarlo con ejemplos locales”, destacó entonces, “los chicos generalmente aprenden con imágenes de Inglaterra y tal vez no conocen cosas nuestras como nuestros esteros por ejemplo, por eso las producciones que estamos presentando son maravillosas, los felicito y me siento honrada de estar en este lanzamiento”.



Vale señalar que el acto contó con la presencia del subsecretario de Gestión Educativa Julio Navías, el subsecretario de Gestión Administrativa Mauro Rinaldi, la subsecretaria de Contenidos Audiovisuales Paula Buontempo, la secretaria General Pabla Muzzachiodi, la presidente del Consejo General de Educación Silvina Rollet, el director General de Nivel Secundario Sergio Gutiérrez, el director de Planeamiento e Investigación Educativa Julio Simonit, la coordinadora de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe Clarisa Godoy, y las profesoras Bettina Sasson y María Lidia Zacarías, miembros de equipos técnicos.



Series y desarrollos



Serie 1: Evaluación institucional y áulica.



Serie 2: Educar en clave intercultural critica desde la primera infancia con un paradigma anclado en la construcción de una mirada renovadora que valore y aloje la singularidad de la infancia, en tanto categoría social e histórica.



Serie 3: "La importancia de la planificación y las propuestas de enseñanza" desde un encuadre sostenido en una educación integral.



Serie 4: Desarrollo del lenguaje y alfabetización inicial, promueve y sostiene un abordaje integral en el contexto escolar, acompañadas de manera complementaria con las familias y sus contextos culturales.



Serie 5: Matemática en el nivel inicial presenta un análisis de situaciones didácticas y de las concepciones docentes respecto a la enseñanza del número y la geometría.



Serie 6: Articulación nivel inicial - nivel primario: Incluye: Articulación en el desarrollo del lenguaje y alfabetización inicial, que aborda desde las rimas y los juegos con sonidos a la conciencia fonológica, lecturas de cuentos en el camino de la alfabetización y el lenguaje y el juego. Articulación del área de Matemática, contempla las particularidades del enfoque de la resolución de problemas y ejemplos de secuencias didácticas para abordar los ejes: Número, Espacio y Medida.



Recursos audiovisuales



Se elaboraron Recursos audiovisuales Accesibles para todos los niños de nivel inicial. Esta propuesta, incorpora a partir de la literatura infantil, la posibilidad de ofrecer a los niños un repositorio de obras literarias leídas no solo en español, sino también en guaraní, portugués y lengua de señas, proyectándose la realización de 72 obras en total.



Intercultural Bilingüe



A través de la Coordinación de la modalidad Intercultural Bilingüe lanzamos, fueron presentadas esta mañana, para el nivel inicial y primer ciclo las versiones en idioma portugués y en idioma guaraní de Kalo, cuentos con aroma a Chipá: material intercultural que consta de 6 cuentos de aventuras que un niño transita en lugares icónicos de nuestra provincia.



Para el segundo ciclo del nivel primario y el ciclo básico del nivel secundario se presentó "Corrientes, Tierra con identidad" que ofrece la posibilidad de afianzar y fortalecer la idiosincrasia, promoviendo el conocimiento de la lengua y cultura guaraní mediante la evocación de distintas celebraciones, tradiciones y fiestas en general que se realizan en todo el territorio correntino.



Para el primer año del ciclo Básico del nivel secundario se presentó el libro de inglés: "Adolescentes alrededor del mundo" que apunta a una mejora cualitativa de las prácticas áulicas en el área de lengua extranjera: inglés. Se encuentra íntegramente contextualizado a esta provincia.



Para todos los niveles de la educación obligatoria y el nivel superior, en particular el Profesorado de Guaraní, se desarrolló el diccionario "Guaraní del Taragüi", con el objetivo de acompañar este trayecto de formación.



Este compromiso con nuestra identidad es una antorcha que porta cada uno de los miembros del Gobierno Provincial, y que, desde la cartera educativa, se visibiliza en cada una de las acciones emprendidas, en particular en todas las publicaciones.