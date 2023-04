Sauce: Provincia desembolsa millonario aporte en créditos y asistencia

Viernes, 28 de abril de 2023

Las medidas se activaron frente al fuerte impacto provocado por la extendida sequía que atravesó Corrientes en los últimos tres años.







Informes para prórroga impositiva, aportes no reintegrables, alimentos para animales vacunos, créditos especiales, pedidos de perforaciones de agua y enripiado de caminos ya canalizados, fueron algunos de las medidas ejecutadas por el Estado provincial para contener al sector productivo de esa zona del sur.

Como parte de un paquete de medidas especiales dispuesta por el Gobierno provincial -en un contexto de emergencia y desastre natural- y destinadas al sector productivo que afrontó la profunda y extensa sequía de los últimos tres años, el departamento de Sauce recibió asistencia millonaria por parte del Estado de Corrientes.



Así lo detalla un informe de la Provincia que contempla millonarios aportes para el campo sauceño. Específicamente, lo concretaron con la asistencia en trámites para prórroga impositiva nacional, aportes no reintegrables, remates ganaderos especiales, la entrega de alimentos esenciales para mantener sus animales vacunos, y líneas crediticias a tasa subsidiada.



Asimismo, activaron la puesta en marcha de trabajos demandados en perforaciones de agua y la ejecución de obras de enripiado en los caminos de esa área del sur provincial.



En este marco, desde la Provincia detallaron que en Sauce se registraron 260 productores con declaraciones juradas de emergencia, que podría considerarse en desastre para informar a Nación y la AFIP.



En la asistencia, 200 productores recibieron Aportes No Reintegrables (ANR) por $25.000.000 en 2022.



Además, 674 productores recepcionaron forrajes y alimentos otorgados por la Provincia para sus animales en 2022 y 2023 (440 este año). En tanto que se anunció que la semana próxima se entregará dos equipos de transportes más con cargas que serán distribuidas a 400 beneficiarios más.



De igual manera, se otorgaron 10 créditos del Fondo de Inversión para el Desarrollo de Corrientes (FIDECOR) por $15.000.000. Se trata de líneas financieras destinadas al sector productivo provincial en emergencia por el impacto de la sequía.



Asimismo, recordaron que se realizó un remate pequeños productores organizado por el Gobierno provincial el 1° marzo, una medida que se aplica de manera itineraria en la provincial para sostener los precios en un contexto de crisis generalizada y garantizando buenas condiciones para los productores participantes.



En este sentido se indicó que el primer remate fue el de menor asistencia: 49 productores, con 742 cabezas y $50.000.000 de venta. A la vez que se registra $2.500.000 de subsidios en trámite.



Finalmente, aseguraron que continúan las tareas para disponer de perforaciones en el marco del Plan Aguas que ejecuta el Gobierno de la Provincia. También obras de enripiados en caminos rurales que ya tienen resolución aprobada y en marcha.