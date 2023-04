El ICAA convoca a audiencia ambiental a realizarse en la localidad de Sauce

Viernes, 28 de abril de 2023

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente convocó a la Audiencia Pública Ambiental a realizarse en la localidad de Sauce, para tratar sobre el proyecto productivo arrocero de Estancia “El Destino” ubicado en el departamento homónimo.



La audiencia ambiental tendrá lugar el 18 de mayo próximo a las 10 horas en la Casa del Bicentenario, Sauce-Corrientes ubicada en las calles Primera Junta y Belgrano de esa localidad. Tiene como objetivo permitir acceder a la documentación involucrada en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a la comunidad, en salvaguarda de sus intereses y derechos relacionados con el proyecto arrocero que solicita concesión de uso especial de agua pública en Arroyo Chicalito; aprobación del proyecto hidráulico- ambiental y del Estudio de Impacto Ambiental de propuesta productiva “El Destino” para habilitación de tierras-construcción represas, canales y chacras, en la localidad de Sauce.



Las personas interesadas en realizar exposiciones orales durante la audiencia deberán inscribirse en el Registro de Participantes que estará habilitado al efecto hasta el próximo 17 de mayo. Para presenciar la audiencia no se requiere inscripción.



La versión digital del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y/o del informe no técnico, como así también la inscripción al Registro de Participantes, puede solicitarse a partir del día 02 de mayo de 2023 en los horarios de 8 a 12:30 horas en la sede del ICAA, calle Bolívar Nº 2275 de la ciudad de Corrientes y en la Casa del Bicentenario, de la localidad de Sauce ubicada en calles Primera Junta y Belgrano, en los horarios de 08 a 12.30 horas o a la siguiente dirección de correo electrónico: gerenciaambientalicaa@gmail.com, especificando: Nombre, Apellido y DNI.



Los interesados en efectuar exposiciones orales, además de inscribirse, deberán presentar por escrito un informe que refleje el interés particular en el proyecto y contenido de la exposición a efectuar, el que deberá presentarse con antelación al cierre del Registro de Participantes. Informar si actúa en representación, en cuyo caso deberá acreditar Personería Jurídica mediante el instrumento legal correspondiente. Podrá acompañarse toda otra documentación relacionada con el objeto de la Audiencia Pública Ambiental. El edicto de la convocatoria está disponible en el sitio web del ICAA: www.icaa.gov.ar