Nueva alerta por anuncio de paro de colectivos en el interior

Jueves, 27 de abril de 2023

Desde la UTA fijaron el cuarto día hábil de mayo como el límite para tener depositados los sueldos de abril.

La cámara empresarial informó que si el Gobierno no deposita los subsidios de marzo y abril no podrán pagar.

El transporte de pasajeros de las ciudades del interior corre un serio riesgo de paralizarse en los primeros días del mes venidero. Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviarios Automor (UTA), no descartó desarrollar medidas de fuerza y paros si es que sus afiliados no perciben sus haberes en tiempo y forma. Desde la cámara empresarial informaron que no pueden afrontar los costos si no giran los fondos acordados por el Gobierno nacional para garantizar el servicio.



El límite que fijó el gremialista que representa a los colectiveros es el cuarto día hábil de mayo, para avanzar en medidas de fuerza. "Por el momento vamos a esperar. Es un conflicto que involucra a las compañías y al Ministerio de Transporte. Pero si al cuarto día hábil del mes no están depositados los salarios, vamos al paro inmediato", subrayaron desde el gremio, según difundió el diario Cronista.



El anuncio gremial se da en medio de las negociaciones que encara el Ministerio de Transporte con la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP) que representa a las empresas que prestan el servicio en el interior. Hoy se prevé una nueva reunión entre funcionarios y empresarios para destrabar el conflicto y acordar el método de flujo de fondos.



Se trata de un conflicto que se repite desde principios del año pasado y todos los actores coinciden en señalar en la demora y atraso en el giro de los subsidios nacionales, que son el resultado de acuerdos entre las empresas, el gremio y los funcionarios del Gobierno nacional como garantía del pago de los aumentos salariales pactados con el sector.



La constante reincidencia de la situación de paros exhibe sin tapujos las asimetrías que hay entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el resto del país, incluido el interior de la provincia de Buenos Aires.



"La semana pasada tuvimos reunión con la UTA y el Ministerio de Trabajo en la que dejamos planteado que, si hoy no teníamos depositados los subsidios de febrero habría medidas de fuerza", repasó el titular de la cámara empresarial, Gerardo Ingaramo, en diálogo una radio porteña.



Desde la FATAP se insiste en que el Gobierno adeuda los fondos comprometidos para los meses de marzo y abril. Adelantaron que no están en condiciones de afrontar el pago del 27% de aumento escalonado hasta mayo, acordado con la UTA.



Ingaramo fue más allá y declaró: "Si esto no se resuelve el jueves (por hoy) que tenemos audiencia habrá una suspensión del servicio de la UTA para el fin de semana", agregó. "Si no están los fondos de marzo y abril depositados no vamos a poder pagar y habrá medidas de fuerza".



Días atrás, el empresario respondió la requisitoria periodística de Radio Dos y declaró que "no tenemos previsibilidad y parece ser que nos toman de tontos. No sabemos porqué se da esta situación. Así no podemos continuar.



El empresario insistió que "en el Norte Grande el combustible es más caro, entonces las asimetrías son cada vez mayores. Encima no nos paga y hay un compromiso de cobrar en tiempo y forma, pero eso no se cumple".