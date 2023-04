Petro hizo renunciar a sus ministros y rompió la coalición de gobierno

Jueves, 27 de abril de 2023

Un día después de apuntalar su imagen internacional con una cumbre sobre Venezuela que reunió a representantes de 20 países en Bogotá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio un fuerte cambio de timón y reemplazó a siete miembros de su gabinete

Los cambios fueron decididos después que tres de los partidos de gobierno en el Congreso -el Partido Liberal, el Conservador y el Partido de la U- no acompañaron la reforma de salud propuesta por Petro. Se trata del plan insignia del gobierno que cumplirá 9 meses el 7 de mayo. En la práctica, significa un quiebre en la coalición oficialista.



Sin embargo, el consultor argentino Ángel Beccassino, considerado un verdadero gurú de las estrategias políticas en Colombia, dijo que “la ruptura no es total. Petro envío una señal de autoridad” después que sus aliados le pusieron trabas a una reforma que busca reducir la participación privada en el sistema sanitario.



Qué dijo Gustavo Petro sobre los cambios en el gabinete

El anuncio provocó un fuerte terremoto político en Colombia. Petro eligió su cuenta de Twitter para oficializar los cambios. “Hoy se construye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno”, dijo el presidente en un comunicado. Los siete nuevos miembros, sobre un total de 18, son dirigentes de su máxima confianza.



En una extensa nota, afirmó: “A pesar de que mi gabinete, y su apuesta por el diálogo y el pacto, fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales”.



“Nuestro compromiso es siempre buscar las mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. Hoy se construye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno, programa que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país”, indicó.



El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, líder del Partido Liberal, dijo que Colombia se hundió entre “mucha incertidumbre. Si usted cambia contantemente a los ministros, no hay continuidad y no se avanza”, advirtió.