Maratea lanzó la colecta para pagar la deuda de Independiente y en dos horas juntó más de $ 213.000.000

Jueves, 27 de abril de 2023

Hoy, a las 12:30, Santiago Maratea realizó una conferencia de prensa y contó como planea llevar adelante su colecta para salvar al club.



Este jueves Santiago Maratea presentó su propuesta para salvar al club Independiente en una conferencia de prensa realizada en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda. El procedimiento fue realizado con el fin de recaudar fondos para pagar la deuda millonaria que presenta el club y que mantiene inhibida a la institución para la compra de refuerzos.



La idea de dicha recaudación de fondos es afrontar los tres eslabones que tienen en jaque, en este momento, a la tesorería del club: el juicio laboral de Gonzalo Verón, la deuda con América de México por el pase de Cecilio Domínguez y el monto que se le debe a Gastón Silva en el marco de salarios atrasados.



Mediante sus redes sociales,el influencer oficializó que empezaba la colecta de los hinchas para que ellos puedan ayudar a la institución que debe alrededor de 20 millones de dólares. Se presentaron cuatro links de mercado pago por importes de $ 4.000, $ 8.000, $ 16.000 y $ 32.000 además del alias de la cuenta por si alguien desea transferir más dinero.





En la conferencia de prensa que realizó aseguro que la gente de Independiente sabe lo que esta sucediendo en el club pero solo "faltaba alguien que los organice y eso es tan simple como saber que la plata va a donde tiene que ir".



Además, aclaró que el manejo del dinero recaudado estará en manos de él y, ante el rumor que se generó de que el influencer se lleva el 20 % de lo recaudado, aseguró que: "Eso es totalmente incorrecto y lo que si hay que pagar son los costos de fideicomiso que son un 5 %, se puede saber quien pone cada peso, de donde viene y hacia donde va". En esta misma línea especificó que la dirigencia del cub no intercederá en el manejo de la plata y que, en primera medida, se cubrirá la deuda más cara que es la que hay con el América de México.



En la conferencia también estuvo presente Pepe Santoro, quien aseguro que : "Llego el momento de nosotros los hinchas que queremos al Rojo de verdad, Santi me eligió porque sabe que soy hincha de Independiente y que no voy a tocar un peso, vamos a cuidar esto con todo el sentimiento". "No vivamos del recuerdo, volvamos a tener un presente en el club que nos llene de orgullo", finalizó.