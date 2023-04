El gobierno de Corrientes ha comprometido más de $12 mil millones para apoyar a productores

Jueves, 27 de abril de 2023

En el marco del Congreso Mundial Brangus y en representación del gobierno de Corrientes, el ministro de Producción de la provincia, Claudio Anselmo, mantuvo ayer una reunión con socios, delegados y productores de diversas provincias.

Durante el encuentro, el funcionario provincial expuso la manera en la que el gobierno provincial y el gobernador Gustavo Valdés han ayudado al sector productivo para mitigar el impacto de la sequía. También calificó de exitosa la experiencia en la provincia y criticó al gobierno nacional por la falta de herramientas para acompañar al sector productivo: “Hay una visión muy atrasada de la producción y esto ha deteriorado la competitividad productiva de la argentina”.



De este modo, destacó el desarrollo que va teniendo el Congreso Mundial Brangus en la provincia de Corrientes: “Ha tenido un enorme éxito que se ve en toda la exposición”, señaló y agregó qué: “Las categorías que han pasado han sido de excelencia igual que los animales que han pasado, por lo que esperamos que la frutilla del postre esté colmada de excelentes ventas”.







Reunión con la Sociedad Rural



“Nos habían planteado la posibilidad de una reunión hace más de un mes atrás e incluso estaba prevista la presencia del gobernador, pero se superpuso a la inauguración de la Fiesta Nacional del Surubí y nos tocó representarlo”, explicó Anselmo y destacó que: “Fue una reunión muy interesante y pudimos exponer la visión que tenemos desde el Estado y lo que hemos realizado para mitigar el impacto de la sequía, y también escuchar los planteos y las necesidades del sector productivo. Además de destacar la presencia de legisladores provinciales y nacionales para enriquecer el intercambio”.



“Somos conscientes de que la única manera de combatir la pobreza es la generación de riqueza y eso lo hacemos con el sector privado, y en este caso, la producción merece el acompañamiento del gobierno”, resaltó el ministro. Por ello, "el gobernador Gustavo Valdés decidió comprometer 12 mil millones de pesos que se han destinado entre el 2022 y lo que va del año en curso de parte del gobierno provincial en aportes no reintegrables, la excepción de impuestos, líneas de créditos, remates, plan aguas, etc. Y buscamos que el productor continúe en la actividad, trabajando con el apoyo de la provincia y generando riquezas”.







Falta de apoyo del gobierno nacional



“No sólo este gobierno nacional, sino que en los últimos 20 años se ha visto al sector productivo no sólo como una fuente de ingresos, sino también de impuestos. Hay una visión muy atrasada de la producción y esto ha deteriorado la competitividad productiva de la argentina y hoy los problemas que atraviesan los productores son la inflación, la brecha cambiaria, la presión tributaria y la falta de acompañamiento”, explicó el Anselmo y agregó que “Todavía seguimos esperando los beneficios automáticos de la emergencia que ha sido anunciado por el ministro Massa”.