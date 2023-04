Diputados sesionó en Goya y aprobó importantes leyes

Miércoles, 26 de abril de 2023

Previo al desarrollo del orden del día, los concejales de la ciudad, encabezados por su titular Pedro Cassani (H) hicieron entrega de una Declaración de Interés de la sesión parlamentaria provincial.



La Cámara de Diputados de la Provincia desarrolló la sesión 7 en un clima especial, generado por el hecho de compartir un momento sensible en el “sentir goyano”: la inauguración de las remodelaciones en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos -por parte del gobernador Gustavo Valdés-; lugar estratégicamente elegido para abordar una agenda legislativa amplia e importante que incluyó -al final- reconocimientos a quienes son “ejemplos de trabajo y valores humanos” en esta comunidad.



En la oportunidad se convirtió en Ley la transformación del actual Juzgado de Paz Barrial Nº 1 de la ciudad de Corrientes, en Juzgado Civil, Comercial y de Ejecuciones de Menor Cuantía, con más las competencias y atribuciones establecidas por Ley Nº 5.907.







“Este Juzgado de Paz Barrial surgió originariamente allá hace más de 10 años para atender cuestiones menores barriales y su competencia sólo se extendía a dos barrios de la capital correntina. Imagínense que en estos diez años con el incremento poblacional y las demandas en las relaciones de vecindad hizo que sus competencias fueran extendiéndose paulatinamente hasta llegar a abarcar aproximadamente 27 barrios, con una conformación de Juzgado de Paz; con lo cual significa que los recursos humanos muy reducidos y una amplia demanda de servicios a la jurisdicción”, detalló la diputada Lucía Centurión, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales.



En tanto que el proyecto de ley de Bibliotecas Inclusivas, obtuvo media sanción. La, autora del mismo, la diputada Albana Rotela destacó que no daña el derecho de autor y remarcó las virtudes del texto normativo.



El diputado Marcos Otaño, citó que “el proyecto plantea poder adaptar bibliotecas para que cualquier persona con un tipo de discapacidad visual, supongamos, pueda acceder a la lectura. Así que es importante, como sociedad, que entendamos esto. Si entendemos que la discapacidad es mirada desde un punto de vista social, vamos a entender que somos nosotros los que tenemos que adaptar los entornos para que esas personas realmente no tengan que atravesar estos obstáculos”, afirmó.



La diputada María del Carmen Pérez Duarte, indicó que “como médica sabe de los déficit en inclusión” relacionado al rubro visual. “Celebro este proyecto. Porque no solo hablamos de salud sino de inserción”, acotó.







Asimismo, obtuvo media sanción el proyecto de Ley de Equinoterapia, presentado por los diputados Lucia Centurión, Albana Rotela y Javier Saez. “Entendemos que es una necesidad primaria que necesitan las personas con alguna discapacidad. Es una disciplina que trae muchas cosas buenas”, indicó.



“Le hablo por la experiencia, porque lo hemos practicado; y por eso, la insistencia. Se trata de centros terapéuticos”, explicó para ahondar en que “la conexión que hay con los caballos de los niños y adultos es única”.



La diputada Lucía Centurión detalló que la iniciativa también es muy importante para distintos trastornos físicos como el cáncer, el asma, entre muchos otros. “Hay muchas provincias que ya lo regularon, y nosotros, en varias oportunidades otorgamos la media sanción pero no logramos la sanción”, recordó.



También se sancionó la ley, presentada por varios diputados, que declara “Fiesta Provincial Permanente del Peón Rural” en la localidad de Concepción del Yaguareté Corá, que se desarrolla anualmente. La diputada Any Pereyra indicó que esta fiesta tiene para Concepción una gran importancia, por la cantidad de gente que visita la localidad.







El diputado Norberto Ast, destacando que la sesión en Goya es también un modo de docencia sobre la actividad que realiza el cuerpo parlamentario, detalló el proyecto de ley que denomina Ruta Escénica, Turística y Cultural “Amado Bonpland” a la ruta provincial Nº 114, “desde la ruta 14 desde La Cruz hasta la intersección con la ruta 40. Es una ruta con características especiales por su trazado y su forma. Le llamamos ruta escénica Amado Bonpland, porque él trabajó la zona estudiando fauna, flora y costumbres del lugar”, sostuvo entre los muchos fundamentos.



“Se van a destacar lugares muy importantes para el turismo, como los Tres Cerros, entre muchos otros”, dijo el diputado Luis Calomarde momentos antes de convertirse en Ley la iniciativa, que ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación.















RESOLUCIONES



Solicitar a la Comisión Nacional de Comercio Exterior de la Nación, se tomen las medidas necesarias para que cese el perjuicio ocasionado a los productores locales de naranjas al importar dicha fruta desde otros países. (Autor: Bloque PA).

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, la donación a la Municipalidad de Goya de 5 hectáreas del predio del Ejército Argentino con algunas instalaciones, ubicado sobre la avenida Sarmiento, para ser destinado al desarrollo universitario de la ciudad de Goya. (Autor: Bloque Eli)

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional agilice el trámite de la construcción del puente Goya-Reconquista. (Autor: Bloque Eli)

RECONOCIMIENTOS



En la sesión histórica número 7, se hizo un reconocimiento a la labor de Oreste Jorge Colonese, fundador del grupo Scout de Goya, valorando y enalteciendo el trabajo de inculcar valores humanos en niños y jóvenes Scout.



“Durante toda su vida, se dedicó a enseñar respeto, dignidad, honestidad, servicio a la sociedad. Vivir para servir, el lema de los Scout más vigente que nunca, en tiempos en que la recuperación de virtudes, es un objetivo común”, señaló el presidente Pedro Cassani, al momento de entregarle copia de lo declarado por la institución legislativa.







El maestro Colonose agradeció a los legisladores presentes el reconocimiento, y con lágrimas en los ojos recordó a sus miles de alumnos.



En el sector del campo se aprobó distinguir a la empresa José Rosenbaum S.C.A, por su capacidad de superación en contextos adversos que Argentina y el mundo, apostando por la actividad ganadera en su provincia.



“Es Santiago Rosenbaum, un referente de la cría de la raza Braford, a quien debemos la motivación hacia quienes tienen interés en crecer en este ámbito. Apostar al campo, es apostar a Argentina y corrientes”, se fundamentó.



En el mismo sentido, en el rubro “Industria” la Declaración unánime de reconocimiento fue para la firma “EMILIO ALAL SACIFI”, dedicada a la industria textil.



“Es destacable el ejemplo de superación a lo largo de su larga historia empresarial, que iniciara con el inmigrante libanés Emilio Alal, continuara con su hijo Jorge y que sigue creciendo con su hijo Eduardo, dando trabajo a más de 300 goyanos y expandiéndose a nivel país”, sostuvo Cassani.