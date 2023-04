Bolivia: intervinieron un banco y los clientes tomaron la sede

Miércoles, 26 de abril de 2023

Las autoridades intervinieron este miércoles el Banco Fassil, uno de los más grandes de Bolivia, luego de la aprehensión de cuatro de sus ejecutivos acusados de delitos financieros, lo que generó protestas de los clientes y la toma de alguna sede

El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, explicó que por un lado se emitió una resolución para intervenir el banco por el “incumplimiento de pago de una y más obligaciones líquidas” con sus clientes y por el otro se abrió un proceso en contra de los ejecutivos detenidos.





Yujra dijo en una conferencia de prensa que se nombró un interventor, se iniciará un proceso de adjudicación para que otros bancos asuman los depósitos de clientes, garantizó la “protección de los depósitos” y las operaciones financieras quedan suspendidas por unos 30 días.



“Es la primera vez en la historia de Bolivia que por el tamaño de un banco no permite que sea un solo banco el que pueda adjudicarse todos estos depósitos”, manifestó Yujra.



El presidente boliviano Luis Arce (REUTERS/Manuel Claure)

El presidente boliviano Luis Arce (REUTERS/Manuel Claure)

Yujra indicó que el próximo 12 de mayo se conocerán las entidades que se adjudicarán los depósitos, luego se continuará con el proceso operativo de migración que llevará unos 10 días y estiman que el 22 de mayo las entidades financieras ya podrán atender a los clientes del Banco Fassil.



“No es necesario que peregrinen, en este momento precisamente estamos dando la certeza de que ahora sí tengan la seguridad de que sus recursos van a ser transferidos a otros bancos”, señaló Yujra.



El funcionario gubernamental responsabilizó a los ejecutivos del Banco Fassil del mal manejo que derivó en esta situación y sostuvo que fueron “reacios” a las medidas correctivas que les sugirió la ASFI.



“Estos depósitos tenían el carácter de ser líquidos y exigibles, el banco tenía la obligación de devolver el recurso requerido por sus ahorristas, pero no lo hizo porque no tenía la suficiente liquidez”, explicó.



Dentro de la investigación está la aprobación de un crédito equivalente a 1,5 millones de dólares a una mujer de 18 años que tiene la capacidad de pago de solo 10.000 dólares, informó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.



También investigan qué relación tiene la mujer con los cuatro ejecutivos aprehendidos para haber sido beneficiada con ese crédito.