Fiesta Nacional del Surubí: se levanta e telón de la Expo Goya 2023

Miércoles, 26 de abril de 2023

En un predio de 7.000 metros cuadrados, la 35ª Expo Goya ofrecerá un espectáculo visual, con nombre propio.

Es el paseo sobre el que gira todo: comida; diversión, espectáculo; comercios, empresas, industrias y las infaltables curiosidades eclécticas que solo se podrán ver en ese lugar, y durante siete días.







Este miércoles a la noche, al inicio mismo de la Fiesta Nacional del Surubí quedará inaugurada la 35º Expo Goya. Y se levantará el “telón” de este gran evento que nació a la par de la Fiesta Nacional del Surubí.



Mariana Núñez, a cargo de la Expo Goya destacó que la Expo Goya está diseñada para que el goyano y los turistas se diviertan y lo pasen muy bien en Costa Surubí: “En el predio estará el rubro gastronómico (con locales de venta de comidas variadas) que es lo que más se va a destacar. Habrá un sector institucional; estarán instituciones como el club de Emprendedores; estará el sector de ferias con varias propuestas; el de los comercios de la ciudad que nos apoyan; estarán empresas náuticas y automotrices (con muestras de sus principales productos)”.



“Hay expositores que han quedado afuera. Pero hay algunos que se largan y vienen a la espera de ver si se desocupa algún lugar. Nos gustaría que estuvieran todos, pero el predio termina quedando chico”, comentó.



“Esperamos que nos vengan a ver todos, que nos visiten, que nos vengan a ver, a disfrutar los espectáculos que habrá que serán muy buenos y no siempre se da esa posibilidad, tenemos entradas módicas y tenemos entradas gratis y es para todos”, recalcó.



GRAN APUESTA



Para la COMUPE una de sus grandes inversiones realizadas en el Predio Costa Surubí es la novedad de este año: “Este año tenemos nuestro Salón Surubí. Es una gran inversión que ha hecho la COMUPE y que será útil no solo para la Fiesta, sino que estará disponible para la ciudadanía”, aseguró Mariana Núñez.



“El aspecto artístico de la Fiesta tiene otra impronta, este año. Lo del año pasado no era algo tan lindo como lo que estamos armando ahora, supera lo que uno imagina, cuando uno entra y ve se encuentra con otra cosa. La obra marcha minuto a minuto, sé que está casi listo para esperar a los artistas, esa es nuestra gran apuesta. Fue un desafío por supuesto y será el mayor orgullo de la comisión”, informó.



LOS ARTÍFICES



Mariana Núñez indicó a quienes son los principales responsables de esta gran construcción arquitectónica: “La cabeza principal de la organización es Pedro Sa, él lo ideo y con el equipo, con Sebastián Carrea, el arquitecto, se logró esto. Pero hay mucha gente que está detrás, la gente de la Dirección de Servicios, la gente de obras, electricistas, los que reciben a los expositores y los acomodan. En verdad es un equipo numeroso. Somos la cara visible pero detrás nuestro hay gente que nos acompaña”. -